Fon krizinde yeni iddia ses getirdi: Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup için 11 milyar TL detayı
Haftalardır gündemde olan “fon krizi” soruşturmasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Resmî olmayan kaynaklara göre Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye kararı alınan fonlardan son üç ayda 11 milyar TL’lik para çekme işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Haftalardır Türkiye'nin gündeminde yer alan ve takvim.com.tr'nin gündemine taşıdığı "fon krizi" soruşturmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medyada yankılanan iddialara göre şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın, soruşturmaya konu olan fonlarda yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü.
11 MİLYAR TL İDDİASI
Söz konusu iddialarda, Melis Sütşurup Sandal'ın son üç ay içerisinde tasfiye kararı alınan fonlardan toplam 11 milyar TL tutarında para çekme işlemi gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
İddialara ilişkin şu ana kadar yetkili kurumlardan yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.
BABASININ MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMUŞTU
Melis Sütşurup Sandal'ın babası Cihan Sütşurup hakkında da Şubat 2026'da hukuki süreç başlatılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) suç duyurusu üzerine Cihan Sütşurup hakkında "tefecilik" suçlaması kapsamında yasal süreç başlatıldığı ve mal varlığına tedbir konulduğu belirtilmişti.
Söz konusu olaya dair Mustafa Sandal'dan henüz bir açıklama gelmedi.