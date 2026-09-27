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Fon krizinde yeni iddia ses getirdi: Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup için 11 milyar TL detayı

Haftalardır gündemde olan “fon krizi” soruşturmasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Resmî olmayan kaynaklara göre Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye kararı alınan fonlardan son üç ayda 11 milyar TL’lik para çekme işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Fon krizinde yeni iddia ses getirdi: Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup için 11 milyar TL detayı

Haftalardır Türkiye'nin gündeminde yer alan ve takvim.com.tr'nin gündemine taşıdığı "fon krizi" soruşturmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada yankılanan iddialara göre şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın, soruşturmaya konu olan fonlarda yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Mustafa Sandal (Fotoğraflar: Sosyal medya)Mustafa Sandal (Fotoğraflar: Sosyal medya)

11 MİLYAR TL İDDİASI

Söz konusu iddialarda, Melis Sütşurup Sandal'ın son üç ay içerisinde tasfiye kararı alınan fonlardan toplam 11 milyar TL tutarında para çekme işlemi gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Mustafa Sandal ve eşi Melis SütşurupMustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup

İddialara ilişkin şu ana kadar yetkili kurumlardan yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

BABASININ MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMUŞTU

Melis Sütşurup Sandal'ın babası Cihan Sütşurup hakkında da Şubat 2026'da hukuki süreç başlatılmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) suç duyurusu üzerine Cihan Sütşurup hakkında "tefecilik" suçlaması kapsamında yasal süreç başlatıldığı ve mal varlığına tedbir konulduğu belirtilmişti.

Cihan Sütşurup Cihan Sütşurup

Söz konusu olaya dair Mustafa Sandal'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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