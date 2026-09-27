Eyüpsultan’da İSKİ'nin bitmeyen altyapısı çileye dönüştü! Okullar açıldı ızdırap büyüdü... Vatandaş isyanda
Eyüpsultan’da İSKİ’nin altyapı çalışmaları yılan hikayesine döndü. Geçtiğimiz ay başlayan yağmur suyu ve dere ıslahı projesi, yetersiz personel sebebiyle kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Kazı esnasında doğal gaz borusunun patlaması mahallede korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. Emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, İGDAŞ ekipleri gaz akışını kesti. Okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun içinden çıkılmaz hale geldiğini belirten ilçe sakinleri, A Haber’e yaptıkları açıklamalarda plansız ilerleyen çalışmalara tepki gösterdi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde İSKİ tarafından yaklaşık bir ay önce başlatılan atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı çalışmaları bölge trafiğini kilitlerken sürücülere ve mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor.
Yolda oluşan çukurlar araçlara zarar verirken, çalışmaların yetersiz ekipman ve personelle yavaş ilerlemesi vatandaşların tepkisini çekti.
Son olarak kazı esnasında bir ana arterdeki doğal gaz borusunun patlaması paniğe yol açtı. İGDAŞ ekiplerince gaz kesilirken emniyet güçleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı.
Okulların da açılmasıyla artan yoğunluktan şikayetçi olan ilçe sakinleri, mağduriyetin giderilmesi için altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istiyor.
ÇALIŞMA DEĞİL IZDIRAP
Bölgede yaşanan kaosu A Haber mikrofonlarına değerlendiren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Çalışmaların yetersizliğine dikkat çeken ilçe sakini, "Yol yok, çalışmıyorlar. İki kişi bir kepçeyle bu iş başa gider mi kardeşim?" dedi.
Altyapı sorununun kronikleştiğini vurgulayan başka vatandaş ise "Her gün bu yoldan gelip geçiyoruz. Ama gerçekten buradaki sorunun çözülmesi lazım. Her zaman aynı sorun yaşanıyor." ifadelerini kullandı.
Trafik çilesinin herkesi etkilediğini anlatan bölge esnafı, "Izdırap. Tek bizim için değil, okullar açıldı zaten, trafik yoğun. Mağdur oluyor insanlar." diye konuştu.
Koordinasyon eksikliğini eleştiren diğer mahalleli, "Biri açıyor biri kapatıyor. Çok güzel bir çalışma sistemi var!" diyerek tepkisini dile getirdi.