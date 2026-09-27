İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde İSKİ tarafından yaklaşık bir ay önce başlatılan atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı çalışmaları bölge trafiğini kilitlerken sürücülere ve mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor.

Eyüpsultan’da İSKİ’nin yürüttüğü altyapı ve dere ıslahı çalışmaları, yavaş ilerlemesi ve yollarda oluşturduğu tahribat sebebiyle hayatı durma noktasına getirdi.

Okulların da açılmasıyla artan yoğunluktan şikayetçi olan ilçe sakinleri, mağduriyetin giderilmesi için altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istiyor.

Son olarak kazı esnasında bir ana arterdeki doğal gaz borusunun patlaması paniğe yol açtı. İGDAŞ ekiplerince gaz kesilirken emniyet güçleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

ÇALIŞMA DEĞİL IZDIRAP

Bölgede yaşanan kaosu A Haber mikrofonlarına değerlendiren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Çalışmaların yetersizliğine dikkat çeken ilçe sakini, "Yol yok, çalışmıyorlar. İki kişi bir kepçeyle bu iş başa gider mi kardeşim?" dedi.

Altyapı sorununun kronikleştiğini vurgulayan başka vatandaş ise "Her gün bu yoldan gelip geçiyoruz. Ama gerçekten buradaki sorunun çözülmesi lazım. Her zaman aynı sorun yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Trafik çilesinin herkesi etkilediğini anlatan bölge esnafı, "Izdırap. Tek bizim için değil, okullar açıldı zaten, trafik yoğun. Mağdur oluyor insanlar." diye konuştu.

Koordinasyon eksikliğini eleştiren diğer mahalleli, "Biri açıyor biri kapatıyor. Çok güzel bir çalışma sistemi var!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Okulların açılmasıyla trafik yükü daha da artan bölge halkı, plansızlığa ve personel eksikliğine isyan ederek sorunun acilen çözüme kavuşturulmasını istedi.