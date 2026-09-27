İmamoğlu dönemindeki intihar gündemde! Belediye personelinin eşi yaşananları anlattı: "Mobbing yüzünden canına kıydı"
Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemdeki bir usulsüzlük soruşturmasında mobbinge uğrayıp 2019'da yaşamına son veren veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, 7.5 yıllık adalet mücadelesini anlattı. Eşine suç atılarak intihara sürüklendiğini, delillerin karartıldığını ve kendilerine verilen dairenin tapusunun yıllardır verilmediğini belirten Uçar, Başkan Erdoğan ve Adalet Bakanlığına yardım çağrısında bulundu.
Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 3 Ocak 2019'da bir yapı kooperatifinin yaptığı ödemenin sistemde iptal edilmiş görünmesi üzerine usulsüzlük soruşturması başlatıldı.
Soruşturma kapsamında suçlamalar, 23 yıllık belediye personeli ve veznedar olan Yaşar Uçar'a yöneltildi. Yaşanan yoğun psikolojik baskı ve mobbing sürecinin ardından Uçar, 29 Ocak 2019'da yaşamına son verdi.
7.5 YILLIK MÜCADELESİNİ ANLATTI
Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, Uçar'ın eşi Arzu Uçar olayın arkasındaki karanlık noktaları ve 7.5 yıldır süren adalet mücadelesini anlattı. Uçar şu ifadeleri aktardı:
"MOBBİNGE DAYANAMAYIP İNTİHAR ETTİ"
"Eşimin hiçbir şeyden haberi olmamasına rağmen müdürü 'Kamerada sen görünüyorsun' diyerek suçladı. 'Hapse girersin' diyerek haftalarca mobbing uyguladılar. Olayın savcılığa taşınıp bilgisayarların incelenmesinden ve başka usulsüzlüklerin ortaya çıkmasından korktular. Eşime 'Suçu kabul et' baskısı yaptılar. O da buna dayanamadı ve intihar etti. Soruşturma sürecinde deliller karartıldı. Eşimin kullandığı bilgisayarın hard diskine zarar verildi.
Eşimin bilgileri arasına kendisine ait olmayan bir telefon numarası eklendi. Bu hattın Beylikdüzü Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıktı. İntiharın ardından İmamoğlu evimize geldi. Dostumuz durumu anlatıp "Bir daire verin" demesi üzerine 'O iş kolay' şeklinde cevap verdi. Bizi Westside 2 sitesinde bir daireye yerleştirdiler.'İşadamları aralarında toplamış gibi gösterilecek' denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A YARDIM ÇAĞRISI
2019'da taşındık ama 7.5 yıldır tapuyu vermiyorlar. Şu an oturduğum daire tapuda 4 müteahhidin üzerinde görünüyor. Müteahhitler 'Bu daire belediyenindir' diyor ama belediye tapuyu devretmiyor. Yıllardır belirsizlik içindeyiz. Başkan Erdoğan'a ve Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e sesleniyorum: Lütfen benim ve evlatlarımın sesini duyun, bu karanlık olayın aydınlatılmasına destek olun."
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