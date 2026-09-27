Eşimin bilgileri arasına kendisine ait olmayan bir telefon numarası eklendi. Bu hattın Beylikdüzü Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıktı. İntiharın ardından İmamoğlu evimize geldi. Dostumuz durumu anlatıp "Bir daire verin" demesi üzerine 'O iş kolay' şeklinde cevap verdi. Bizi Westside 2 sitesinde bir daireye yerleştirdiler.'İşadamları aralarında toplamış gibi gösterilecek' denildi.

Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar'dan yardım çağrısı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A YARDIM ÇAĞRISI

2019'da taşındık ama 7.5 yıldır tapuyu vermiyorlar. Şu an oturduğum daire tapuda 4 müteahhidin üzerinde görünüyor. Müteahhitler 'Bu daire belediyenindir' diyor ama belediye tapuyu devretmiyor. Yıllardır belirsizlik içindeyiz. Başkan Erdoğan'a ve Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e sesleniyorum: Lütfen benim ve evlatlarımın sesini duyun, bu karanlık olayın aydınlatılmasına destek olun."

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