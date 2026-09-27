CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Bolu'da gerçekleştirilen CHP MYK toplantısında İstanbul İl Başkanlığı'na kimin getirileceği de masaya yatırıldı.

'BİR AY ÖNCE BELİRLENDİ'

CHP TBMM Grubunun Bolu Abant'taki Değerlendirme Toplantısının 3. gününde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanının bir ay önceki MYK'da belirlendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu ismin mahkemenin tedbir kararı nedeniyle açıklanmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "O konuda karar Merkez Yönetim Kurulunda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu" dedi.

Kılıçdaroğlu, belirlenen yeni İstanbul İl Başkanının ismini açıklamadı.

CHP lideri, Gürsel Tekin'in durumuna dair de herhangi bir değerlendirme yapmadı.

Kulislerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan Mehmet Ali Yüksel'in ismi yeni İstanbul İl Başkanı olarak geçerken henüz resmiyet kazanmadı.