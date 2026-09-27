CHP İstanbul teşkilatında yeni dönem: Kılıçdaroğlu sinyali verdi... Gürsel Tekin düğümü
CHP TBMM Grubunun Bolu Abant kampında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunun merakla beklediği İstanbul İl Başkanlığı konusundaki sessizliğini bozdu. Göreve gelecek ismin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yaklaşık ay önce netleştirildiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, yargı sürecindeki tedbir kararı sebebiyle resmi duyurunun geciktiğini vurguladı. Parti kulislerinde eski başdanışman Mehmet Ali Yüksel ismi öne çıkarken, Gürsel Tekin konusundaki belirsizlik ise sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Bolu'da gerçekleştirilen CHP MYK toplantısında İstanbul İl Başkanlığı'na kimin getirileceği de masaya yatırıldı.
'BİR AY ÖNCE BELİRLENDİ'
CHP TBMM Grubunun Bolu Abant'taki Değerlendirme Toplantısının 3. gününde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanının bir ay önceki MYK'da belirlendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu ismin mahkemenin tedbir kararı nedeniyle açıklanmadığını dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, "O konuda karar Merkez Yönetim Kurulunda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu" dedi.
Kılıçdaroğlu, belirlenen yeni İstanbul İl Başkanının ismini açıklamadı.
CHP lideri, Gürsel Tekin'in durumuna dair de herhangi bir değerlendirme yapmadı.
Kulislerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan Mehmet Ali Yüksel'in ismi yeni İstanbul İl Başkanı olarak geçerken henüz resmiyet kazanmadı.
MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR
Siyasi çalışmalarına CHP Kağıthane Gençlik Kolları'nda başlayan Mehmet Ali Yüksel, 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildi.
Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları arasında yer aldı.
Yüksel, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sürecinde, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası'ndan sorumlu başdanışman olarak görevlendirilmişti.
TEKİN'İN DURUMU NE OLACAK
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.
Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı uyarınca Gürsel Tekin 2 Eylül 2025'te 5 kişilik geçici kurulun başkanı olarak göreve başladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile beraberindeki heyetin görev süresinin sona ermesi üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla Tekin ve geçici yönetimin görevine son verilmişti.