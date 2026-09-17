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CHP İstanbul’da Gürsel Tekin dönemi sona erdi: Mahkeme geçici heyetin görevini sonlandırdı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararıyla görevlendirilen Gürsel Tekin ve heyetinin görevini sonlandırdı. CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı için yeni görevlendirme yapacak.

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CHP İstanbul’da Gürsel Tekin dönemi sona erdi: Mahkeme geçici heyetin görevini sonlandırdı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile beraberindeki heyetin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yeni kararıyla Tekin ve geçici yönetimin görevine son verildi.

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Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda başlayan geçici yönetim süreci tamamlandı. CHP Genel Merkezi'nin il başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor.

Mahkemeden CHP İstanbul kararı: Gürsel Tekin ve heyetinin görevi bitti (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Mahkemeden CHP İstanbul kararı: Gürsel Tekin ve heyetinin görevi bitti (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı'nın geçici olarak yönetilmesi amacıyla bir heyet görevlendirmiş, bu kapsamda Gürsel Tekin il başkanlığı görevine getirilmişti.

Daha sonra yapılan 39. Olağan İstanbul Kongresi'nde Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi. Çelik, önceki mahkeme kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Başvuruda, delegelerin iradesinin yok sayıldığı ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunuldu.

CHP İstanbul’da Gürsel Tekin dönemi sona erdi: Mahkeme geçici heyetin görevini sonlandırdı-3

HUKUKİ SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin hukuki süreç, 2023 yılında gerçekleştirilen il kongresinin ardından başladı.

8 Ekim 2023 tarihindeki kongrede Özgür Çelik il başkanı seçildi. Kongre sonrasında oylamaya hile karıştırıldığı yönündeki iddialar yargıya taşındı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava süreci devam ederken mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve yerine geçici bir heyet atanmasına hükmetti. Gürsel Tekin'in başında bulunduğu heyet bu karar kapsamında göreve başladı.

Mahkemenin son kararıyla Tekin ve beraberindeki geçici yönetimin görevi sona ererken, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yeni bir dönem başladı.

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CHP İstanbul’da Gürsel Tekin dönemi sona erdi: Mahkeme geçici heyetin görevini sonlandırdı-5 CHP İstanbul’da Gürsel Tekin dönemi sona erdi: Mahkeme geçici heyetin görevini sonlandırdı-6 CHP İstanbul’da Gürsel Tekin dönemi sona erdi: Mahkeme geçici heyetin görevini sonlandırdı-7

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