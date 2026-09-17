CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile beraberindeki heyetin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yeni kararıyla Tekin ve geçici yönetimin görevine son verildi. CHP'de Gürsel Tekin ve heyetinin görevi sona erdi Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda başlayan geçici yönetim süreci tamamlandı. CHP Genel Merkezi'nin il başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor.

Mahkemeden CHP İstanbul kararı: Gürsel Tekin ve heyetinin görevi bitti (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) OLAYIN GEÇMİŞİ İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı'nın geçici olarak yönetilmesi amacıyla bir heyet görevlendirmiş, bu kapsamda Gürsel Tekin il başkanlığı görevine getirilmişti. Daha sonra yapılan 39. Olağan İstanbul Kongresi'nde Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi. Çelik, önceki mahkeme kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Başvuruda, delegelerin iradesinin yok sayıldığı ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunuldu.