CHP İstanbul teşkilatında yeni dönem: Mehmet Ali Yüksel atandı, Gürsel Tekin dönemi kapandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Bolu’da toplanarak İstanbul teşkilatı için yeni karar aldı. Gürsel Tekin başkanlığındaki geçici heyetin görev süresinin dolmasının ardından boşalan CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Mehmet Ali Yüksel getirildi. Yüksel, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olarak görev yapmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Bolu'da gerçekleştirilen CHP MYK toplantısında alınan kararla, İstanbul İl Başkanlığı'na Mehmet Ali Yüksel getirildi.
MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR
Siyasi çalışmalarına CHP Kağıthane Gençlik Kolları'nda başlayan Mehmet Ali Yüksel, 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildi.
Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları arasında yer aldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANIYDI
Yüksel, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sürecinde, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası'ndan sorumlu başdanışman olarak görevlendirilmişti.
TEKİN DÖNEMİ BİTTİ
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.
Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı uyarınca Gürsel Tekin 2 Eylül 2025'te 5 kişilik geçici kurulun başkanı olarak göreve başladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile beraberindeki heyetin görev süresinin sona ermesi üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla Tekin ve geçici yönetimin görevine son verilmişti.