Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları arasında yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANIYDI

Yüksel, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sürecinde, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası'ndan sorumlu başdanışman olarak görevlendirilmişti.

TEKİN DÖNEMİ BİTTİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı uyarınca Gürsel Tekin 2 Eylül 2025'te 5 kişilik geçici kurulun başkanı olarak göreve başladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile beraberindeki heyetin görev süresinin sona ermesi üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla Tekin ve geçici yönetimin görevine son verilmişti.