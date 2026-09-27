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Simitte fiyat oyunu mercek altında! İstanbul’da tarifeyi aşana ağır yaptırım

Ticaret Bakanlığı, İstanbul’da simit fiyatlarına yapılan artışları mercek altına aldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yürürlükteki tarifeye aykırı satış yapan işletmelerin saha denetimleriyle tek tek incelendiğini açıkladı. Gürcan, kuralları ihlal eden işletmelere en ağır idari yaptırımların uygulanacağını belirtirken, tüketiciyi mağdur eden ve piyasa dengesini bozan uygulamalara geçit verilmeyeceğini vurguladı.

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Simitte fiyat oyunu mercek altında! İstanbul’da tarifeyi aşana ağır yaptırım

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Gürcan, sosyal medya hesabından İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa ilişkin paylaşımda bulundu.

Denetimler devam edecek (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve sosyal medya)Denetimler devam edecek (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve sosyal medya)

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Vatandaşın sofrasına ulaşan her ürünün adil, şeffaf ve mevzuata uygun koşullarda sunulmasını sağlamanın temel öncelikleri arasında olduğunu belirten Gürcan, Bakanlık olarak vatandaşların ekonomik menfaatlerini gözetmek, tüketicilerin haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı korunmasını sağlamak ve piyasalarda adil rekabet koşullarını tesis etmek amacıyla denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın paylaşımıTicaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın paylaşımı

FİYAT TARİFESİNE AYKIRI SATIŞLARA YAPTIRIM

Gürcan, İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir. Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

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