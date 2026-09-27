Antalya'da kamp yapmak için Stuttgart Havalimanı'na gelen 27 futbolcu ve kulüp yöneticileri, gümrük polisine takıldı. Futbolcuların valizlerinde yapılan aramada toplam 215.000 euro nakit para ele geçirildi.

Türkspor SV Pforzheim'de büyük vurgun: Kulüp yöneticisi çalıntı altınları eriterek satmış. (Fotorğaf: AA)

KARA PARA SORUŞTURMASI

Paranın kaynağı açıklanamayınca polis, futbolcuların yurtdışına çıkmasına izin vermedi ve paraya el koydu. Havaalanındaki çarpıcı keşfin ardından Stuttgard Savcılığı, kulüp hakkında kara para aklama iddiasıyla gizli bir soruşturma başlattı.

50 MİLYONLUK ALTINI ERİTEREK SATTI İDDİASI

Eser Güner'in kulübünü suç faaliyetleri için kullanan bir kaçakçılık çetesinin elebaşı olduğu belirlendi. Güner ve arkadaşının Pforzheim'de çalınan 50 milyon euroluk altını erittirerek sattığı, parayı ise Türkiye'ye göndermeye hazırlandığı ileri sürüldü. Altın hırsızlığına karıştığı iddia edildi.

HABER: ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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