Almanya'da Türk futbol kulübüne kara para soruşturması! 50 milyon euroluk altın iddiası
Almanya'nın en eski ve köklü Türk takımlarından Türkspor SV Pforzheim'de yer yerinden oynadı! Kulübün sportif direktörü Eser Güner’in, piyasa değeri 50 milyon euroyu bulan çalıntı altın ve gümüşleri fırınlarda eriterek sattığı iddiası spor camiasında ve Alman basınında şok etkisi yarattı.
Baden Eyaleti amatör liginde mücadele veren Pforzheim'nin köklü futbol kulübü Türkspor SV Pforzheim'e yönelik kara para soruşturması geçtiğimiz Şubat ayında başladı.
Antalya'da kamp yapmak için Stuttgart Havalimanı'na gelen 27 futbolcu ve kulüp yöneticileri, gümrük polisine takıldı. Futbolcuların valizlerinde yapılan aramada toplam 215.000 euro nakit para ele geçirildi.
KARA PARA SORUŞTURMASI
Paranın kaynağı açıklanamayınca polis, futbolcuların yurtdışına çıkmasına izin vermedi ve paraya el koydu. Havaalanındaki çarpıcı keşfin ardından Stuttgard Savcılığı, kulüp hakkında kara para aklama iddiasıyla gizli bir soruşturma başlattı.
50 MİLYONLUK ALTINI ERİTEREK SATTI İDDİASI
Eser Güner'in kulübünü suç faaliyetleri için kullanan bir kaçakçılık çetesinin elebaşı olduğu belirlendi. Güner ve arkadaşının Pforzheim'de çalınan 50 milyon euroluk altını erittirerek sattığı, parayı ise Türkiye'ye göndermeye hazırlandığı ileri sürüldü. Altın hırsızlığına karıştığı iddia edildi.
HABER: ÜMİT ERKAN DEMİRCAN