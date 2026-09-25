Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 zanlı tutuklandı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.’nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında H.O.’nun annesi, babası ve dedesinin yanı sıra fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşı da bulunuyor. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından H.O., annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ve bir arkadaşının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.
3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel