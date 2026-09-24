Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde hakkında gündeme getirilen istifa iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Şimşek, şahsıyla ilgili dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakan Şimşek, paylaşımında istifa ettiği veya görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.