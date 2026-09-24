Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına net yanıt: "İtibar edilmemeli"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarını yalanladı. Şimşek, ekonomik istikrarı hedef alan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde hakkında gündeme getirilen istifa iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Şimşek, şahsıyla ilgili dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Bakan Şimşek, paylaşımında istifa ettiği veya görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.
"İTİBAR EDİLMEMELİDİR"
Şimşek açıklamasında, "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.
EKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU
Şimşek açıklamasında, söz konusu haberlerin ekonomik istikrar üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Bakan Şimşek, spekülatif nitelikteki haberlere karşı vatandaşların ve kamuoyunun dikkatli olması gerektiğini belirtti.