CANLI YAYIN
Geri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına net yanıt: "İtibar edilmemeli"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarını yalanladı. Şimşek, ekonomik istikrarı hedef alan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına net yanıt: "İtibar edilmemeli"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde hakkında gündeme getirilen istifa iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Şimşek, şahsıyla ilgili dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakan Şimşek, paylaşımında istifa ettiği veya görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek'in sosyal medya paylaşımıBakan Şimşek'in sosyal medya paylaşımı

"İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Şimşek açıklamasında, "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

EKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU

Şimşek açıklamasında, söz konusu haberlerin ekonomik istikrar üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Bakan Şimşek, spekülatif nitelikteki haberlere karşı vatandaşların ve kamuoyunun dikkatli olması gerektiğini belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına net yanıt: "İtibar edilmemeli"-3 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına net yanıt: "İtibar edilmemeli"-4 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına net yanıt: "İtibar edilmemeli"-5

Araç satanlara 'noter' tuzağı! Güvenli ödeme vaadiyle 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı
SONRAKİ HABER

Araç satanlara 'noter' tuzağı!
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler