Milli İrade Platformu ve TGTV tarafından, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Eyüpsultan'daki binasında düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programına katılan Erdoğan, buluşmanın gündemden haberdar olunmasını ve kamu adına yetki kullanan büyüklerden doğrudan bilgi alınmasını sağlayan önemli etkinliklerden olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan. (Fotoğraf: AA)

Son 15 yılda sivil toplum kuruluşlarının dayanışmasının, kurumsallığının, işbirliği kültürünün geliştiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milli İrade Platformu bunlardan bir tanesi. Eğitime Destek Platformu Türkiye çapındaki çalışmalarıyla bir diğeri. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu bir diğeri. Son dönemde hamdolsun Filistin'e dair çalışmalarımızı organize etmemize vesile olan Filistin'e Destek Platformu bir diğeri. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak yine tematik çalışma grupları adı altında on bir başlıkta çalışmalar yapmaya başladık. Öbür taraftan dört gelişme alanı belirledik. Bu gelişme alanlarında bütün üye sivil toplum kuruluşlarımızın kapasitelerini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Erdoğan, dünyanın şu anda sıkıntılı bir dönemde olduğunu ve her yönüyle bunun yaşandığına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgesindeki savaşları, çatışmaları değil, bütün dünyayı da değerlendirdiğimiz zaman sosyal, siyasi, ekonomik birçok anlamda krizlerin ortasındayız. Türkiye olarak kuzeyimizde Ukrayna Rusya Savaşı, güneyimizde Filistin'deki soykırım, son dönemde İran'a yönelik İsrail ve Amerika'nın birlikte başlattığı savaş. Aslında bunu biraz geriye götürecek olursak son 50 yılda bölgemizin devamlı bu tür çatışmalarla meşgul edildiğini, istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz.

Bütün bunların ortasında son 23 yılda çok şükür Türkiye Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde belli bir başarıyı sağladı. Yani bu belalar çevremizde olmasaydı, başımıza bu çoraplar örülmeseydi, Türkiye bu 23 yılda ne kadar daha fazla mesele alabilirdi insan düşünmeden edemiyor doğrusu. Dolayısıyla bunun kıymetini bilerek önümüzdeki 10 yılda inşallah yine bu birliğimizi korumak, bu istikrara sarılmak ve bölgemiz böylesine bir ateş çemberiyken Allah'ın izniyle bu gemiyi sahil-i selamete çıkarmak durumundayız. Kaçınılmaz olarak Türkiye daha güçlü, daha etkin bölgesinde nizam tesis eden ülke olmak durumunda."