İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 45 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın seyrine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin tüm boyutlarıyla kararlılıkla takip edildiğini vurgulayarak, "Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

SORUŞTURMADA BİLANÇO: 45 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturmasının çok yönlü olarak ilerlediğini kaydetti. Bakan Gürlek, operasyonlar kapsamındaki adli bilançoya ilişkin şu verileri paylaştı:

Toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı,

45 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı,

14 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor,

12 şüpheli hakkında yakalama işlemleri sürdürülüyor,

5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı!

MAL KAÇIRMA GİRİŞİMLERİNE KARŞI BİRİNCİ DERECE YAKINLARIN VARLIKLARINA TEDBİR

Vatandaşların birikimlerinin korunması, mali sistemin güvenliğinin temini ve suçtan elde edilen kazançların izinin sürülmesi amacıyla devlet kurumlarının tam koordinasyon halinde çalıştığını belirten Bakan Gürlek, kimsenin mal kaçırmasına veya mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasının engellenmesine izin verilmediğini açıkladı. Bu doğrultuda tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, şüphelilerin birinci derece yakınlarının mal varlıkları da donduruldu.

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"SORUMLULUĞU BULUNANLAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve vatandaşların müsterih olması gerektiğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacağının altını çizdi. Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır."