İstanbul Eyüpsultan Bulvarı'nda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışması büyük bir skandala ve paniğe sahne oldu. Saat 16.00 sıralarında devam eden kazı çalışmaları esnasında, İSKİ'ye ait iş makinesinin ana arterden geçen doğal gaz borusunu delmesi sonucu büyük bir patlama gürültüsü duyuldu. Aniden etrafı kaplayan yoğun gaz kokusu nedeniyle çevredeki vatandaşlar ve esnaf büyük bir korkuyla sokağa döküldü.

POLİS ÇEVREYİ BOŞALTTI, İGDAŞ GAZI KESTİ Yüksek sesli patlamanın ve etrafa yayılan gazın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir felakete karşı Eyüpsultan Bulvarı'nda güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve dükkanlar tahliye edildi. İGDAŞ ekiplerinin müdahalesiyle hatta giden gaz kesilirken, borunun onarılması için çalışma başlatıldı.