Eyüpsultan Bulvarı'nda İSKİ doğal gaz borusunu patlattı: Vatandaş sokağa döküldü
İSKİ'nin altyapı çalışmasında patlayan doğal gaz borusu Eyüpsultan'da paniğe yol açtı. Gas kokusu nedeniyle dükkanını boşaltan esnaf, "Yazın yapılması gereken çalışmayı şimdi yapıyorlar. Hem doğalgazımız kesildi hem iş yapamaz hale geldik" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
İstanbul Eyüpsultan Bulvarı'nda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışması büyük bir skandala ve paniğe sahne oldu.
Saat 16.00 sıralarında devam eden kazı çalışmaları esnasında, İSKİ'ye ait iş makinesinin ana arterden geçen doğal gaz borusunu delmesi sonucu büyük bir patlama gürültüsü duyuldu. Aniden etrafı kaplayan yoğun gaz kokusu nedeniyle çevredeki vatandaşlar ve esnaf büyük bir korkuyla sokağa döküldü.
POLİS ÇEVREYİ BOŞALTTI, İGDAŞ GAZI KESTİ
Yüksek sesli patlamanın ve etrafa yayılan gazın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir felakete karşı Eyüpsultan Bulvarı'nda güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve dükkanlar tahliye edildi. İGDAŞ ekiplerinin müdahalesiyle hatta giden gaz kesilirken, borunun onarılması için çalışma başlatıldı.
"YAZIN YAPILACAK İŞİ TRAFİĞİN EN YOĞUN ANINDA YAPIYORLAR!"
Bölgede hayatı durma noktasına getiren ve mağduriyet yaratan İSKİ çalışmasına esnaf ve mahalleli sert tepki gösterdi. Olay anını anlatan esnaf Kaan Pala, "İnanılmaz yüksek bir ses duyduk. Çalışma yapan kepçe yanlışlıkla ana arteri patlatmış, korku dolu anlar yaşadık" dedi.
İBB ve İSKİ'nin plansızlığından dert yanan esnaf Alperen Karahan ise, "Saat 16.00'da sesle birlikte çok yoğun bir koku geldi, müşterileri dışarı çıkarmak zorunda kaldık. İstanbul'un daha sakin olduğu yaz döneminde yapılabilecek işlerin kış kapıdayken, en yoğun zamanda yapılması bizi tamamen mağdur etti. Hem trafik kilitleniyor, kavgalar çıkıyor hem de iş yapamaz hale geliyoruz" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.