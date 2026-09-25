DMM’den fon ödemeleri iddiasına yalanlama: Vatandaştan ücret, vergi veya katkı payı alınmayacak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan “tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan ücret tahsil edileceği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların "tamamen asılsız" olduğu vurgulanarak, fon ödemeleri kapsamında vatandaşlardan herhangi bir ücret, vergi ya da katkı payı alınmasının söz konusu olmadığı bildirildi.
VATANDAŞTAN ÜCRET ALINMAYACAK
Açıklamada, "Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
Tasfiye süreçlerinin, yetkili kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütüldüğü belirtilirken, temel amacın yatırımcıların mağduriyet yaşamasının önüne geçmek olduğu kaydedildi.
SORUŞTURMA VE İNCELEMELER SÜRÜYOR
DMM, konuya ilişkin adli makamlar tarafından başlatılan soruşturmalar ile ilgili idari kurumların incelemelerinin de devam ettiğini bildirdi.
Açıklamada süreçlerin titizlikle takip edildiği ifade edildi.
"SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"
DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik spekülatif ve asılsız paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı.
Açıklamada, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması gerektiği vurgulanarak, kamuoyundan doğrulanmamış paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.