DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların "tamamen asılsız" olduğu vurgulanarak, fon ödemeleri kapsamında vatandaşlardan herhangi bir ücret, vergi ya da katkı payı alınmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

DMM’den kritik fon açıklaması: Vatandaştan ödeme istenmeyecek (Foto: AA) VATANDAŞTAN ÜCRET ALINMAYACAK Açıklamada, "Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi. Tasfiye süreçlerinin, yetkili kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütüldüğü belirtilirken, temel amacın yatırımcıların mağduriyet yaşamasının önüne geçmek olduğu kaydedildi.