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DMM’den fon ödemeleri iddiasına yalanlama: Vatandaştan ücret, vergi veya katkı payı alınmayacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan “tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan ücret tahsil edileceği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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DMM’den fon ödemeleri iddiasına yalanlama: Vatandaştan ücret, vergi veya katkı payı alınmayacak

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların "tamamen asılsız" olduğu vurgulanarak, fon ödemeleri kapsamında vatandaşlardan herhangi bir ücret, vergi ya da katkı payı alınmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

DMM’den kritik fon açıklaması: Vatandaştan ödeme istenmeyecek (Foto: AA)DMM’den kritik fon açıklaması: Vatandaştan ödeme istenmeyecek (Foto: AA)

VATANDAŞTAN ÜCRET ALINMAYACAK

Açıklamada, "Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Tasfiye süreçlerinin, yetkili kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütüldüğü belirtilirken, temel amacın yatırımcıların mağduriyet yaşamasının önüne geçmek olduğu kaydedildi.

- DMM açıkladı: Tasfiye fonları için vatandaştan ödeme istenmeyecek- DMM açıkladı: Tasfiye fonları için vatandaştan ödeme istenmeyecek

SORUŞTURMA VE İNCELEMELER SÜRÜYOR

DMM, konuya ilişkin adli makamlar tarafından başlatılan soruşturmalar ile ilgili idari kurumların incelemelerinin de devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada süreçlerin titizlikle takip edildiği ifade edildi.

Fon ücreti iddiasına DMM’den yalanlama (Foto: AA)Fon ücreti iddiasına DMM’den yalanlama (Foto: AA)

"SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik spekülatif ve asılsız paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması gerektiği vurgulanarak, kamuoyundan doğrulanmamış paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

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DMM’den fon ödemeleri iddiasına yalanlama: Vatandaştan ücret, vergi veya katkı payı alınmayacak-5 DMM’den fon ödemeleri iddiasına yalanlama: Vatandaştan ücret, vergi veya katkı payı alınmayacak-6 DMM’den fon ödemeleri iddiasına yalanlama: Vatandaştan ücret, vergi veya katkı payı alınmayacak-7
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