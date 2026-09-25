İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçakta herhangi bir hasar meydana gelmezken, pilotlar Berk Yılmaz Okut ile Murat Alpes, kontrol amaçlı Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan özel bir uçuş okuluna ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Pilotlar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. (Fotoğraf: DHA)

DHMİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "AYJET'e ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, Hezarfen kalkış ve varışlı uçuşu sırasında Tekirdağ civarında zorunlu iniş yapmıştır. Edinilen ilk bilgilere göre; uçakta bulunan iki pilotun sağlık durumları iyi olup hava aracında herhangi bir kırım meydana gelmemiştir. Pilotlarımıza ve AYJET ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.