Uzaktan çalışma sisteminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle çalışanların haftanın belirli günlerinde işyerinde, belirli günlerinde ise uzaktan çalışmasına yönelik karma çalışma modeli yönetmelikte açıkça düzenlendi.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’ne yeni bir fıkra eklendi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

UZAKTAN VE İŞYERİNDE ÇALIŞMA BİRLİKTE UYGULANABİLECEK

Yeni hükme göre işçinin iş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının ise uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek.

Buna göre işçi ile işveren arasında karma çalışma modeli uygulanması hâlinde hangi günlerin işyerinde, hangi günlerin ise uzaktan çalışma kapsamında olacağı belirlenecek. Çalışma saatleri de iş sözleşmesinde açıkça yer alacak.