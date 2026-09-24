Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Resmî Gazete’de yayımlandı: Kim hangi gün ofiste olacak?
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle işçinin haftanın belirli günlerinde işyerinde, belirli günlerinde ise uzaktan çalışabilmesinin önü açıldı. İşyerinde ve uzaktan çalışılacak günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
Uzaktan çalışma sisteminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle çalışanların haftanın belirli günlerinde işyerinde, belirli günlerinde ise uzaktan çalışmasına yönelik karma çalışma modeli yönetmelikte açıkça düzenlendi.
Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesine yeni bir fıkra eklendi.
UZAKTAN VE İŞYERİNDE ÇALIŞMA BİRLİKTE UYGULANABİLECEK
Yeni hükme göre işçinin iş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının ise uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek.
Buna göre işçi ile işveren arasında karma çalışma modeli uygulanması hâlinde hangi günlerin işyerinde, hangi günlerin ise uzaktan çalışma kapsamında olacağı belirlenecek. Çalışma saatleri de iş sözleşmesinde açıkça yer alacak.
ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ SÖZLEŞMEDE YER ALACAK
Düzenlemede şu hükme yer verildi:
"İş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenir."
Böylece uzaktan çalışma ile işyerinde çalışmanın birlikte uygulandığı karma çalışma modelinin esasları yönetmelik hükmüne bağlandı.
İŞ SÖZLEŞMESİNDE AÇIKÇA BELİRLENECEK
Düzenlemeye göre çalışanın hangi günlerde işyerinde, hangi günlerde uzaktan çalışacağı ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
Yeni düzenlemeyle karma çalışma modelinin uygulanmasına ilişkin gün ve saatlerin iş sözleşmesinde açıkça yer alması öngörüldü.
YÖNETMELİK YAYIM TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yönetmelik değişikliği yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütecek.