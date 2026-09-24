Avrupa'nın ünlü treni İstanbul yolunda! Orient Express 30 Eylül'de geliyor
Avrupa'nın simge trenlerinden Venice Simplon Orient Express, yılın ikinci seferi kapsamında 30 Eylül'de Türkiye'ye giriş yaparak aynı gün İstanbul'a ulaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin saat 08.00'de Türkiye'ye gireceğini, saat 17.40'ta Bakırköy Gar'a ulaşacağını açıkladı. Tren, İstanbul'da iki gece bekledikten sonra 2 Ekim'de Türkiye'den ayrılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın simge trenleri arasında yer alan Venice Simplon Orient Express'in 30 Eylül'de İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, Avrupa'dan İstanbul'a gerçekleştirilen özel tren seferlerinin de sürdüğünü belirterek Venedik'ten hareket eden Macaristan merkezli özel trenin de İstanbul'a ulaştığını açıkladı.
Merkezi İngiltere'de bulunan Belmond tarafından işletilen Venice Simplon Orient Express'in Paris-İstanbul-Paris güzergâhında sefer yaptığını belirten Uraloğlu, trenin Fransa'dan hareket ederek Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geleceğini ifade etti.
30 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA OLACAK
Yılın ilk Orient Express seferinin 30 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yaptığını ve 1 Haziran'da ülkeden ayrıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, yılın ikinci seferinin 30 Eylül'de gerçekleştirileceğini belirtti.
Uraloğlu, seferin saatlerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Yılın ikinci seferini gerçekleştiren Venice Simplon Orient Express, 30 Eylül saat 08.00'de ülkemize giriş yapacak. Tren, aynı gün saat 17.40'ta Bakırköy Gar'a ulaşacak."
Buna göre tren, Türkiye'ye giriş yaptıktan yaklaşık 9 saat 40 dakika sonra Bakırköy Gar'a ulaşacak.
İSTANBUL'DA İKİ GECE KALACAK
Venice Simplon Orient Express'in Bakırköy Gar'a ulaşmasının ardından yolcular burada inecek. Tren ise saat 19.10'da boş olarak Halkalı Gar'a hareket edecek.
Trenin Halkalı Gar'da iki gece bekleyeceğini belirten Uraloğlu, burada gerekli teknik ve operasyonel işlemlerin tamamlanacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, trenin daha sonra yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy Gar'a gönderileceğini belirterek şöyle konuştu:
"Trenimiz Halkalı Gar'da iki gece bekleyecek. Gerekli teknik ve operasyonel işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy Gar'a gönderilecek. Orient Express, 2 Ekim saat 12.00'de Bakırköy Gar'dan hareket edecek ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule'den çıkış yapacak."
Böylece Orient Express, 2 Ekim'de saat 12.00'de Bakırköy Gar'dan hareket edecek ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule üzerinden Türkiye'den çıkacak.
VENEDİK'TEN GELEN ÖZEL TREN İSTANBUL'A ULAŞTI
Bakan Uraloğlu, Avrupa'dan İstanbul'a gerçekleştirilen diğer özel tren seferlerine ilişkin de bilgi verdi.
Macaristan merkezli MAV Passenger Transport Co. tarafından Venedik, Paris ve Roma çıkışlı, İstanbul varışlı özel yolcu tren turları düzenlendiğini belirten Uraloğlu, 2026 yılı için toplam 6 Macar özel tren seferinin planlandığını açıkladı.
Uraloğlu, Venedik'ten İstanbul'a gelen trenin yılın üçüncü Macar özel treni olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Venedik'ten hareket eden yılın üçüncü Macar özel treni dün İstanbul'a ulaştı. İlk sefer 16-18 Mayıs tarihlerinde Venedik-İstanbul, ikinci sefer ise 29-30 Mayıs tarihlerinde Paris-İstanbul arasında gerçekleştirildi."
EKİM AYINDA DA ÖZEL TREN SEFERLERİ SÜRECEK
Avrupa'dan İstanbul'a özel tren seferlerinin ekim ayında da devam edeceğini belirten Uraloğlu, gelecek seferlerin tarihlerini de açıkladı. Buna göre Paris'ten İstanbul'a 10-12 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde iki ayrı özel tren seferi düzenlenecek.
Roma'dan İstanbul'a ise 26-31 Ekim tarihlerinde bir özel tren seferi gerçekleştirilecek. Böylece 2026 yılı boyunca Avrupa'nın farklı şehirlerinden İstanbul'a yönelik özel tren seferleri devam edecek.