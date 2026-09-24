Böylece Orient Express, 2 Ekim'de saat 12.00'de Bakırköy Gar'dan hareket edecek ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule üzerinden Türkiye'den çıkacak.

"Trenimiz Halkalı Gar'da iki gece bekleyecek. Gerekli teknik ve operasyonel işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy Gar'a gönderilecek. Orient Express, 2 Ekim saat 12.00'de Bakırköy Gar'dan hareket edecek ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule'den çıkış yapacak."

Bakan Uraloğlu, trenin daha sonra yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy Gar'a gönderileceğini belirterek şöyle konuştu:

Uraloğlu, Venedik'ten İstanbul'a gelen trenin yılın üçüncü Macar özel treni olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Venedik'ten hareket eden yılın üçüncü Macar özel treni dün İstanbul'a ulaştı. İlk sefer 16-18 Mayıs tarihlerinde Venedik-İstanbul, ikinci sefer ise 29-30 Mayıs tarihlerinde Paris-İstanbul arasında gerçekleştirildi."

Macaristan merkezli MAV Passenger Transport Co. tarafından Venedik, Paris ve Roma çıkışlı, İstanbul varışlı özel yolcu tren turları düzenlendiğini belirten Uraloğlu, 2026 yılı için toplam 6 Macar özel tren seferinin planlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Avrupa'dan İstanbul'a gerçekleştirilen diğer özel tren seferlerine ilişkin de bilgi verdi.

Avrupa'nın farklı şehirlerinden İstanbul'a özel tren seferleri 2026 yılında da devam ediyor.

Bakan Uraloğlu detayları açıkladı.

EKİM AYINDA DA ÖZEL TREN SEFERLERİ SÜRECEK

Avrupa'dan İstanbul'a özel tren seferlerinin ekim ayında da devam edeceğini belirten Uraloğlu, gelecek seferlerin tarihlerini de açıkladı. Buna göre Paris'ten İstanbul'a 10-12 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde iki ayrı özel tren seferi düzenlenecek.

Roma'dan İstanbul'a ise 26-31 Ekim tarihlerinde bir özel tren seferi gerçekleştirilecek. Böylece 2026 yılı boyunca Avrupa'nın farklı şehirlerinden İstanbul'a yönelik özel tren seferleri devam edecek.

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