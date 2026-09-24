Fon soruşturmasında dev darbe! MASAK 750 milyon lirayı kilitledi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK iş birliğiyle yürütülen finansal incelemelerde, fon hesaplarındaki 387,4 milyon TL nakit donduruldu. Tutuklu şüpheli Muhammed Yarız’ın 105 milyon TL varlığı ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL’ye el konulurken, engellenen toplam tutar 750 milyon TL’ye ulaştı. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen operasyonel süreçlerde, soruşturma kapsamında tespit edilen devasa tutardaki finansal varlığa erişim engellendi.
MASAK İNCELEMESİYLE DONDURULDU
Başsavcılığın talimatıyla hareket eden ekipler ve MASAK uzmanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği derinlemesine incelemeler sonucunda, söz konusu fon hesaplarında yer alan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar hakkında doğrudan dondurma kararı verildi. Karar, usulsüz finansal hareketlerin önüne geçilmesi amacıyla hızlıca yürürlüğe konuldu.
ŞÜPHELİ TRANSFERLER ENGELLENDİ
Soruşturmanın adli boyutunda da tedbirler genişletildi. Dosya kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL'lik varlığa el konuldu. Diğer yandan, QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği tespit edilen 257 milyon TL için de derhal harekete geçilerek el koyma tedbiri uygulandı.
TOPLAM TUTAR 750 MİLYON TL'YE YAKLAŞTI
Finansal alandaki kaçırma ve gizleme girişimlerinin engellenmesi hedefiyle atılan bu üç kritik adımla birlikte, dondurulan ve el konulan toplam para miktarı yaklaşık 750 milyon TL seviyesine ulaştı.
Başsavcılığın soruşturmayı detaylandırarak sürdürdüğü öğrenildi.
FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA NELER YAŞANDI?
Sermaye piyasalarında hareketlilik, Pusula Portföy'ün 15 Eylül 2026'da fon katılım payı ödemelerinde temerrüde düştüğünü açıklamasıyla başladı. Şirketi devralma aşamasındaki Tera Grubu'nun devir işlemlerinin tamamlanmadığını duyurmasının ardından, 16 Eylül 2026'da Tera Portföy de iki fonunda temerrüt bildiriminde bulundu.
SPK'DAN TASFİYE KARARI VE BANKA GÖREVLENDİRMESİ
Piyasadaki likidite sıkışıklığı üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül 2026'da devreye girdi. Kurul, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin yer aldığı 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu alım satıma kapatarak tasfiye sürecini başlattı.
Yaklaşık 455 bin yatırımcıyı etkileyen süreçte SPK, fonların nakde çevrilmesi amacıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı görevlendirdi. İlk aşamada 3 ay olarak planlanan tasfiye takvimi daha sonra 6 aya uzatıldı.
GÖZALTI VE TUTUKLAMA DALGASI
Olayın adli boyutu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla genişletildi. Düzenlenen operasyonlarda Tera Yatırım Holding Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan ile kısa süre önce görevlerinden ayrılan akademisyenler Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı artarken, 48'den fazla üst düzey yönetici hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.