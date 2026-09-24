İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen operasyonel süreçlerde, soruşturma kapsamında tespit edilen devasa tutardaki finansal varlığa erişim engellendi. MASAK İNCELEMESİYLE DONDURULDU

Başsavcılığın talimatıyla hareket eden ekipler ve MASAK uzmanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği derinlemesine incelemeler sonucunda, söz konusu fon hesaplarında yer alan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar hakkında doğrudan dondurma kararı verildi. Karar, usulsüz finansal hareketlerin önüne geçilmesi amacıyla hızlıca yürürlüğe konuldu.

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltına alındığı anlar (Foto: İHA) ŞÜPHELİ TRANSFERLER ENGELLENDİ

Soruşturmanın adli boyutunda da tedbirler genişletildi. Dosya kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL'lik varlığa el konuldu. Diğer yandan, QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği tespit edilen 257 milyon TL için de derhal harekete geçilerek el koyma tedbiri uygulandı.