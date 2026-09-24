Tutuklamaya sevk edilen 2 zanlı ile adli kontrol istenen 3 zanlı olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Tutuklanan 20 zanlı cezaevine teslim edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkarılan zanlılardan 20’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. (Fotoğraf: İHA)