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Kurişçilere 4. dalga operasyonda 20 tutuklama... 5 zanlıya adli kontrol

Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si tutuklandı. Mahkeme 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi.

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Kurişçilere 4. dalga operasyonda 20 tutuklama... 5 zanlıya adli kontrol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyonda adli süreç netleşti.

Başsavcılık açıklamasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekenin yasa dışı faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla 20 Eylül'de düğmeye bastı.

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Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, örgüt adına suç işleyen 25 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 20 Eylül’de düzenlenen operasyonda yakalanan 25 zanlının adli işlemleri tamamlandı. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 20 Eylül’de düzenlenen operasyonda yakalanan 25 zanlının adli işlemleri tamamlandı. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Savcılık sorgularının ardından zanlılardan 22'si tutuklanmaları, 3'ü adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, toplumun huzurunu bozan suç şebekesi üyelerinden 20'si hakkında tutuklama kararı verdi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Tutuklamaya sevk edilen 2 zanlı ile adli kontrol istenen 3 zanlı olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Tutuklanan 20 zanlı cezaevine teslim edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkarılan zanlılardan 20’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. (Fotoğraf: İHA)Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkarılan zanlılardan 20’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. (Fotoğraf: İHA)

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