Tatbikatta 12 kişi hayatını kaybetmişti: Türkiye'den Kazakistan halkına başsağlığı mesajı!
Kazakistan Deniz Kuvvetleri’nin Aktau açıklarında düzenlediği tatbikatta 9 askerin hayatını kaybetmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Elim olay sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Kazak halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Dışişleri Bakanlığı Kazakistan Deniz Kuvvetleri'nin Aktau açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında bugün yaşanan can kayıpları için taziye mesajı yayımladı.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Kazakistan Deniz Kuvvetleri'nin Aktau açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında bugün (24 Eylül) yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.
Bu elim olay sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Kazak halkına başsağlığı diliyoruz."
NE OLMUŞTU?
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta eğitim ve muharebe görevi icra edildiği sırada hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 19 askerin denize savrulduğu belirtilmişti.
Olayda 12 asker hayatını kaybetti.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel