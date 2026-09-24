Sofralara ulaşan bazı ürünlerde yapılan denetimler, gıda sahteciliğinin farklı yöntemlerle sürdüğünü ortaya koydu. Bakanlığın son taklit ve tağşiş duyurusunda 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 53 yeni ürün yer aldı. Mersin'de kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, Bursa'da et ürünlerinde kanatlı eti, farklı illerdeki zeytinyağlarında ise tohum yağı tespit edildi. Baharatlarda yasaklı boya, bir zayıflama çayında da ilaç etken maddesi belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesine 53 yeni ürün ekledi. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı) GIDA SAHTECİLİĞİNDE YENİ İFŞA Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listesini güncelledi. 23 Eylül 2026 tarihli son duyuruda 53 yeni ürün kamuoyuna açıklandı. Bu ürünlerin 13'ü "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" kapsamında yer aldı. Güncellenen listede et ve et ürünlerinden zeytinyağına, baharatlardan zayıflama çayına kadar farklı kategorilerde ürünlere ilişkin tespitler bulunuyor.