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Yeni ifşa listesi yayınlandı! 53 hileli ürün listede: At eti, sakatat ve yasaklı boya...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 23 Eylül 2026 tarihli güncellemeyle kamuoyuna açıklanan listeye 53 yeni ürün eklendi. Listede kıymada tek tırnaklı hayvan eti, kebap ve pide harçlarında kanatlı eti ile sakatat, zeytinyağında ise tohum yağı tespitleri dikkat çekti. Bazı baharat ürünlerinde mevzuata aykırı boya kullanıldığı, İstanbul'da satılan bir zayıflama çayında ise ilaç etken maddesi bulunduğu bildirildi. İşte kritik listeye dair detaylar.

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Yeni ifşa listesi yayınlandı! 53 hileli ürün listede: At eti, sakatat ve yasaklı boya...

Sofralara ulaşan bazı ürünlerde yapılan denetimler, gıda sahteciliğinin farklı yöntemlerle sürdüğünü ortaya koydu. Bakanlığın son taklit ve tağşiş duyurusunda 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 53 yeni ürün yer aldı. Mersin'de kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, Bursa'da et ürünlerinde kanatlı eti, farklı illerdeki zeytinyağlarında ise tohum yağı tespit edildi. Baharatlarda yasaklı boya, bir zayıflama çayında da ilaç etken maddesi belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesine 53 yeni ürün ekledi. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesine 53 yeni ürün ekledi. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)

GIDA SAHTECİLİĞİNDE YENİ İFŞA

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listesini güncelledi. 23 Eylül 2026 tarihli son duyuruda 53 yeni ürün kamuoyuna açıklandı. Bu ürünlerin 13'ü "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" kapsamında yer aldı.

Güncellenen listede et ve et ürünlerinden zeytinyağına, baharatlardan zayıflama çayına kadar farklı kategorilerde ürünlere ilişkin tespitler bulunuyor.

Güncellenen listede 13 ürün, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında yer aldı. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)Güncellenen listede 13 ürün, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında yer aldı. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)

KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz Kasabı-Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et kıymasında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Aynı ilçede Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Mezitli Et Balık'a ait dana-kuzu karışık kıymada ise sakatat bulunduğu bildirildi.

Bakanlığın kayıtlarında Mersin'e ilişkin benzer tespitlerin daha önce de yer aldığı görülüyor. 20 Ağustos tarihli duyuruda Akdeniz ilçesindeki bazı kıyma ve et tantuni ürünlerinde de tek tırnaklı eti tespit edilmişti.

Mersin'de satılan bir kıymada tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)Mersin'de satılan bir kıymada tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)

KEBAP, KÖFTE VE LAHMACUN HARÇLARINDA KANATLI ETİ

Listenin dikkat çeken bölümlerinden biri de et ürünleri oldu. Bursa'da Mendo Dürüm-Ömer Batur adına kayıtlı "Adana Kebap (Dana)" ürününde kanatlı eti ve sakatat (baş eti) tespit edildi.

Bursa'daki diğer kayıtlarda ızgara köfte, çiğ lahmacun iç harcı ve dana salçalı köfte gibi ürünlerde de kanatlı eti bulunduğu bildirildi.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir "Adana Kebap Harcı" ürününde de kanatlı eti tespiti yer aldı. Konya'daki etliekmek iç harcında ise kanatlı etiyle birlikte sakatat (taşlık) tespit edildi.

Dana-kuzu karışımı kıymada sakatat bulunduğu açıklandı. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)Dana-kuzu karışımı kıymada sakatat bulunduğu açıklandı. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI TESPİTLERİ

Güncellenen listede zeytinyağı ürünleri de geniş yer tuttu. Farklı işletmelere ait ürünlerde tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Özellikle Hatay'ın Antakya ilçesindeki Abdullah Taze işletmesine ait çok sayıda zeytinyağı ürünü listede yer aldı. Kayıtlarda farklı markalarla satılan ürünlerde aynı uygunsuzluk, yani tohum yağı karıştırılması tespiti bulunuyor.

Bursa'daki bazı kebap, köfte ve lahmacun harçlarında kanatlı eti tespit edildi. (Foto:AA)Bursa'daki bazı kebap, köfte ve lahmacun harçlarında kanatlı eti tespit edildi. (Foto:AA)

Bakanlık kayıtlarına göre aynı işletmenin geçmiş listelerde de benzer tespitlerle yer aldığı aktarılıyor. Şubat 2025 ve 1 Temmuz 2025 tarihli listelerde de Abdullah Taze işletmesine ait bazı zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı karıştırıldığı belirtilmişti.

Bazı et ürünlerinde kanatlı etinin yanı sıra sakatat tespitleri de yapıldı. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)Bazı et ürünlerinde kanatlı etinin yanı sıra sakatat tespitleri de yapıldı. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)

BAHARATLARDA YASAKLI BOYA ORTAYA ÇIKTI

Denetimlerde baharat ürünleriyle ilgili de dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

Balıkesir Bandırma'da Tomurcuk Baharat markasının sucuk kombi ürününde mevzuata aykırı boya tespit edildi. Mersin Tarsus'ta Değirmen Tarsus markalı sumakta da gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulunduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Tanın Telbisoğlu markasına ait toz kırmızı biber de benzer bir tespit nedeniyle listeye girdi.

Çok sayıda zeytinyağı ürününde tohum yağı karıştırıldığı belirlendi. (Foto: AA)Çok sayıda zeytinyağı ürününde tohum yağı karıştırıldığı belirlendi. (Foto: AA)

ZAYIFLAMA ÇAYINDA İLAÇ ETKEN MADDESİ

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde "zayıflama çayı" adıyla satışa sunulan bir üründe ilaç etken maddesi tespit edildi.

Zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.( Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)Zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.( Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)


Büyükçekmece'de "safran" ibaresiyle satılan bir üründe ise yabancı madde bulunduğu bildirildi.

Bazı baharat ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. (Foto: AA)Bazı baharat ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. (Foto: AA)

BAKANLIĞIN LİSTESİNDE 53 YENİ ÜRÜN

Son güncellemeyle birlikte Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı taklit ve tağşiş kayıtlarına 53 yeni ürün eklendi. Bunların 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler kapsamında yer aldı.

İstanbul'da satılan bir zayıflama çayında ilaç etken maddesi bulundu. (Foto: AA)İstanbul'da satılan bir zayıflama çayında ilaç etken maddesi bulundu. (Foto: AA)

Liste; et ürünlerinde farklı hayvan türlerinin kullanılması, sakatat karıştırılması, zeytinyağında tohum yağı bulunması ve baharatlarda mevzuata aykırı boya kullanılması gibi farklı uygunsuzlukları ortaya koydu.

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YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Et ve et ürünleri
1. Korkmaz Kasabı - Hadi Kaçan (Akdeniz/Mersin)
Çiğ kırmızı et kıyma — tek tırnaklı eti tespiti.
2. Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Mezitli Et Balık (Mezitli/Mersin)
Dana-kuzu karışık kıyma — sakatat tespiti.
3. Mendo Dürüm - Ömer Batur (Yıldırım/Bursa)
Adana Kebap (Dana) — kanatlı eti ve sakatat (baş eti) tespiti.
4. Ceylan Proses Ekipmanları Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Meydan Lokantası (Nilüfer/Bursa)
Izgara Köfte (Kırmızı Et) — kanatlı eti tespiti.
5. Ulu Hünkar Bursa Kebabi - Vahit Çelik (Kestel/Bursa)
Çiğ Lahmacun İç Harcı (Dana Kıyma) — kanatlı eti tespiti.
6. Yeniyol Çorba Yemek Salonu - Saliha Erdoğdu (Mustafakemalpaşa/Bursa)
Dana Salçalı Köfte (Pişmiş) — kanatlı eti tespiti.
7. Kasap Uğur Şahin Et - Uğur Şahin (Mudanya/Bursa)
Kasap Köfte (Kırmızı Et) — kanatlı eti tespiti.
8. Gül Pide - Mezher Salacan (İnegöl/Bursa)
Dana Etli Kıymalı Pide Harcı (Çiğ) — kanatlı eti tespiti.
9. Halil İbrahim Sofrası - Hatice Büyükoruç (Gemlik/Bursa)
Pide Harcı (Dana Etli) — kanatlı eti tespiti.
10. Şengin Lahmacun - Şengin Kör (İnegöl/Bursa)
Dana Etli Kıymalı Pide Harcı (Çiğ) — kanatlı eti tespiti.
11. Dürümcü Engin Usta - Muhammed Becerikli (Zeytinburnu/İstanbul)
Adana Kebap Harcı — kanatlı eti tespiti.
12. Şehr-i Konya Mutfağı - Ahmet Çatal (Karatay/Konya)
Etliekmek İç Harcı — kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti.
13. Çömlekçi Yöresel Manav ve Süt Ürünleri - Çiğdem Akgedik (Ereğli/Konya)
Dana Sucuk — kanatlı eti tespiti.
14. Birtek Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Yeşilyurt)
Tavuklu Rosto Köfte — sakatat (taşlık) tespiti.
15. Deniz Yemek Hizmetleri - Harun Bezirgan (Altınova)
Kasap Köfte — kanatlı eti tespiti.
Zeytinyağı ürünleri
16. Zeki Koçhan - Güzelköylü (Köşk): Naturel Sızma Zeytinyağı 5L — tohum yağları karıştırılması.
17. Abdullah Taze - Balıkesir Kuzey Ege Yöresi Hafif Yumuşak Zeytinyağı (Antakya): Zeytinyağı 2 Litre — tohum yağları karıştırılması.
18. Abdullah Taze - Balıkesir Akçay Altınoluk (Antakya): Nmaturel Sırma Zeytinyağı 5 Litre — tohum yağları karıştırılması.
19. Abdullah Taze - Özgü Zeytinbağı Trilye (Antakya): Naturel Sızma Zeytinyağı 5 Litre — tohum yağları karıştırılması.
20. Abdullah Taze - Ay Cömert Naturel Sızma Zeytinyağı (Antakya): Naturel Sızma Zeytinyağı 5 Litre — tohum yağları karıştırılması.
21. Doyum Yağ Gıda Sanayi Tarım Hayvancılık Turizm İnşaat Limited Şirketi - Dalından Ayvalık (Buca): Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı 5 Lt — tohum yağları karıştırılması.
22. Eat Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Efeler): Yılman Naturel Sızma Zeytinyağı 18L — tohum yağları karıştırılması.
23. Abdullah Taze - Zeytin Bahçesi Naturel Sızma Zeytinyağı (Antakya): Sızma Zeytinyağı 5 Litre — tohum yağları karıştırılması.
24. Abdullah Taze - Balıkesir Gurme Kazdağları Naturel Sızma Zeytinyağı (Antakya): Naturel Sızma Zeytinyağı 5 Litre — tohum yağları karıştırılması.
25. Abdullah Taze - Zeytinbağı Trilye Naturel Sızma Zeytinyağı (Antakya): Sızma Zeytinyağı 5 Litre — tohum yağları karıştırılması.
26. Abdullah Taze - Egem Balıkesir Kuzey Ege Yöresi Akçay Altınoluk Hafif ve Yumuşak (Antakya): Natürel Sızma Zeytinyağı 5 Litre — tohum yağları karıştırılması.
27. Abdullah Taze - Özgü Balıkesir Kuzey Ege Yöresi Akçay Altınoluk Hafif ve... (Antakya): Naturel Sızma Zeytinyağı 5 Litre — tohum yağları karıştırılması.
28. Bizim Doğal Gıda Nakliye İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Premium Edremit (Buca): Natürel Sızma Zeytinyağı 5 Lt — tohum yağları karıştırılması.
29. Sezgin Çetin - Dr. Şifa Köybirlik (Köşk): Sızma Zeytinyağı 5L — tohum yağları karıştırılması.
30. Satış Tezgahı - Serkan Musacalı (Havran): Naturel Birinci Zeytinyağı 1 L (Etiketsiz) — tohum yağları karıştırılması.
31. Timur Yenigül - Livane Ticaret (Seç Market) - Dededen Toruna Since 1980 Gurme Ayvalık (Kemalpaşa): Dededen Toruna Since 1980 Gurme Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı — tohum yağları karıştırılması.
32. Çavuş Zeytincilik - Mehmet Ali Şık - Çavuş (Havran): Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L — daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması.
33. Bizim Doğal Gıda Nakliye İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Asr-ı Zeytün (Buca): Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı 5 Lt — tohum yağları karıştırılması.
34. Bizim Doğal Gıda Nakliye - Premium Edremit (Buca): Natürel Sızma Zeytinyağı 5 Lt — tohum yağları karıştırılması.
Baharat ve diğer ürünler
35. Tomurcuk Baharat (Bandırma/Balıkesir): Sucuk kombi — mevzuata aykırı boya tespiti.
36. Değirmen Tarsus (Tarsus/Mersin): Sumak — gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.
37. Tanın Telbisoğlu (Onikişubat/Kahramanmaraş): Toz kırmızı biber — mevzuata aykırı yasaklı boya tespiti.
38. Mihrabat (Büyükçekmece/İstanbul): Safran — taklit ve tağşiş tespiti.
39. Burdur Bucak'taki bir firma: Süzme çiçek balı — taklit veya tağşiş tespiti.
40. İstanbul Büyükçekmece'de bir ürün: Safran — yabancı madde tespiti.
41. İstanbul Kağıthane'de bir ürün: Zayıflama çayı — ilaç etken maddesi tespiti.
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