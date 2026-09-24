Yeni ifşa listesi yayınlandı! 53 hileli ürün listede: At eti, sakatat ve yasaklı boya...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 23 Eylül 2026 tarihli güncellemeyle kamuoyuna açıklanan listeye 53 yeni ürün eklendi. Listede kıymada tek tırnaklı hayvan eti, kebap ve pide harçlarında kanatlı eti ile sakatat, zeytinyağında ise tohum yağı tespitleri dikkat çekti. Bazı baharat ürünlerinde mevzuata aykırı boya kullanıldığı, İstanbul'da satılan bir zayıflama çayında ise ilaç etken maddesi bulunduğu bildirildi. İşte kritik listeye dair detaylar.
Sofralara ulaşan bazı ürünlerde yapılan denetimler, gıda sahteciliğinin farklı yöntemlerle sürdüğünü ortaya koydu. Bakanlığın son taklit ve tağşiş duyurusunda 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 53 yeni ürün yer aldı. Mersin'de kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, Bursa'da et ürünlerinde kanatlı eti, farklı illerdeki zeytinyağlarında ise tohum yağı tespit edildi. Baharatlarda yasaklı boya, bir zayıflama çayında da ilaç etken maddesi belirlendi.
GIDA SAHTECİLİĞİNDE YENİ İFŞA
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listesini güncelledi. 23 Eylül 2026 tarihli son duyuruda 53 yeni ürün kamuoyuna açıklandı. Bu ürünlerin 13'ü "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" kapsamında yer aldı.
Güncellenen listede et ve et ürünlerinden zeytinyağına, baharatlardan zayıflama çayına kadar farklı kategorilerde ürünlere ilişkin tespitler bulunuyor.
KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ
Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz Kasabı-Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et kıymasında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Aynı ilçede Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Mezitli Et Balık'a ait dana-kuzu karışık kıymada ise sakatat bulunduğu bildirildi.
Bakanlığın kayıtlarında Mersin'e ilişkin benzer tespitlerin daha önce de yer aldığı görülüyor. 20 Ağustos tarihli duyuruda Akdeniz ilçesindeki bazı kıyma ve et tantuni ürünlerinde de tek tırnaklı eti tespit edilmişti.
KEBAP, KÖFTE VE LAHMACUN HARÇLARINDA KANATLI ETİ
Listenin dikkat çeken bölümlerinden biri de et ürünleri oldu. Bursa'da Mendo Dürüm-Ömer Batur adına kayıtlı "Adana Kebap (Dana)" ürününde kanatlı eti ve sakatat (baş eti) tespit edildi.
Bursa'daki diğer kayıtlarda ızgara köfte, çiğ lahmacun iç harcı ve dana salçalı köfte gibi ürünlerde de kanatlı eti bulunduğu bildirildi.
İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir "Adana Kebap Harcı" ürününde de kanatlı eti tespiti yer aldı. Konya'daki etliekmek iç harcında ise kanatlı etiyle birlikte sakatat (taşlık) tespit edildi.
ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI TESPİTLERİ
Güncellenen listede zeytinyağı ürünleri de geniş yer tuttu. Farklı işletmelere ait ürünlerde tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.
Özellikle Hatay'ın Antakya ilçesindeki Abdullah Taze işletmesine ait çok sayıda zeytinyağı ürünü listede yer aldı. Kayıtlarda farklı markalarla satılan ürünlerde aynı uygunsuzluk, yani tohum yağı karıştırılması tespiti bulunuyor.
Bakanlık kayıtlarına göre aynı işletmenin geçmiş listelerde de benzer tespitlerle yer aldığı aktarılıyor. Şubat 2025 ve 1 Temmuz 2025 tarihli listelerde de Abdullah Taze işletmesine ait bazı zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı karıştırıldığı belirtilmişti.
BAHARATLARDA YASAKLI BOYA ORTAYA ÇIKTI
Denetimlerde baharat ürünleriyle ilgili de dikkat çeken sonuçlar elde edildi.
Balıkesir Bandırma'da Tomurcuk Baharat markasının sucuk kombi ürününde mevzuata aykırı boya tespit edildi. Mersin Tarsus'ta Değirmen Tarsus markalı sumakta da gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulunduğu bildirildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Tanın Telbisoğlu markasına ait toz kırmızı biber de benzer bir tespit nedeniyle listeye girdi.
ZAYIFLAMA ÇAYINDA İLAÇ ETKEN MADDESİ
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde "zayıflama çayı" adıyla satışa sunulan bir üründe ilaç etken maddesi tespit edildi.
Büyükçekmece'de "safran" ibaresiyle satılan bir üründe ise yabancı madde bulunduğu bildirildi.
BAKANLIĞIN LİSTESİNDE 53 YENİ ÜRÜN
Son güncellemeyle birlikte Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı taklit ve tağşiş kayıtlarına 53 yeni ürün eklendi. Bunların 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler kapsamında yer aldı.
Liste; et ürünlerinde farklı hayvan türlerinin kullanılması, sakatat karıştırılması, zeytinyağında tohum yağı bulunması ve baharatlarda mevzuata aykırı boya kullanılması gibi farklı uygunsuzlukları ortaya koydu.
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