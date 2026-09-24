Adalet Bakanlığı, dijital mecralarda işlenen suçlarla mücadelede adli kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla yeni bir adım attı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adliyelerde "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları" kurulacağını duyurdu.

175 AĞIR CEZA MERKEZİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Yeni yapılanmanın kapsamına ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"ADLİYELERDE DİJİTAL ORTAM GÜVENLİĞİ VE DEZENFORMASYONLA MÜCADELE BÜROLARI KURUYORUZ!

"Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz.

Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları"nı kuruyoruz."

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

UZMANLAŞMIŞ SAVCILAR YAKINDAN İZLEYECEK

Bakan Gürlek, yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından yakından izleneceğini belirtti.

Şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçlerinin de daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

Gürlek açıklamasında şunları kaydetti:

"Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek."

DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE KOORDİNASYON GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni büroların görev alanlarından birinin de suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadele olacağını belirten Gürlek, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirileceğini bildirdi:

"Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek."

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Adalet Bakanı Gürlek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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