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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fonun ödemeleri masada

Sermaye piyasalarında yaşanan likidite krizinin ardından ekonomi yönetimi üst düzey tedbirler için düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilecek kritik toplantıda, alım-satıma kapatılan 131 yatırım fonunun ödeme süreçleri ile 6 aylık tasfiye yol haritası masaya yatırılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fonun ödemeleri masada

Sermaye piyasalarında yaşanan dalgalanmanın ardından ekonomi yönetimi üst düzey tedbirler için harekete geçti.

TASFİYE EDİLEN FONLARIN ÖDEME SÜRECİ MASADA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında düzenlenecek toplantıda, alım-satıma kapatılarak tasfiye sürecine alınan 131 yatırım fonunun ödeme süreçleri ve izlenecek yol haritası masaya yatırılacak. Toplantının öncelikli gündem maddesini ise yatırımcıların hak ve menfaatlerinin eksiksiz korunması oluşturuyor.

Video Oynatma İkonu 131 fon tasfiye ediliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

FON SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?
Sermaye piyasaları, 15 Eylül 2026 tarihinde Pusula Portföy'ün fon katılım payı ödemelerinde temerrüde düştüğünü açıklamasıyla çalkalanmaya başladı. Pusula'yı devralma aşamasında olan Tera Grubu'nun devir işlemlerinin tamamlanmadığını duyurması piyasadaki paniği tırmandırdı. Bu gelişmenin ardından 16 Eylül 2026'da Tera Portföy de iki fonunda temerrüt bildiriminde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fonun ödemeleri masada-2

SPK DEVREYE GİRDİ: 131 FON TASFİYE SÜRECİNDE
Piyasalarda yaşanan likidite krizinin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) müdahalede bulundu. SPK, 17 Eylül 2026 tarihinde aldığı kararla aralarında Tera, Pusula, Hedef ve A1 Capital'ın da yer aldığı 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu alım-satıma kapatarak tasfiye sürecini başlattı.

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455 binden fazla yatırımcıyı doğrudan etkileyen süreçte SPK, 18 Eylül 2026'da yayımladığı esaslarla fonların tasfiyesi ve nakde çevrilmesi amacıyla İş Bankası ile Ziraat Bankası'nı görevlendirerek 3 aylık bir takvim belirledi. Süre daha sonra 6 aya uzatıldı.

TUTUKLAMALAR VE YURT DIŞI YASAĞI
Meseleye ilişkin adli süreç de eş zamanlı olarak yürütüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gözaltı kararlarıyla geniş çaplı bir operasyona dönüştü.

Soruşturma kapsamında 22-23 Eylül 2026 tarihlerinde kritik adımlar atıldı. Aralarında Tera Yatırım Holding Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan ile kısa süre önce görevlerinden istifa eden akademisyenler Emre Alkin ve Kerem Alkin'in de bulunduğu isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada tutuklu sayısı artarken, 48'den fazla üst düzey yönetici hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı uygulandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fonun ödemeleri masada-5 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fonun ödemeleri masada-6 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fonun ödemeleri masada-7
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