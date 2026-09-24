Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzmanlar uyardı: Bozova Fayı'na dikkat
Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4'lük deprem bölgede korku ve paniğe yol açtı. Geniş alana yayılan sarsıntı dalgası özellikle 6 Şubat depremlerini yaşayan çevre illeri etkiledi. Uzmanlar, 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6'lık depremlerin etkisinin hala sürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Süleyman Pampal, özellikle Bozova fayını işaret etti. Fayın hala aktif olduğunu deprem üretme potansiyeli bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Süha Özden Karaköprü merkezli depremi "münferit" olarak tanımladı. Prof. Dr. Osman Bektaş ise "2023 depremlerinin etkisi hala devam ediyor" diyerek Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya özel parantez açtı. "Bitlis fayından kuşkuluyuz" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.40'da merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğü 5,8 olarak duyurdu.
Deprem Mardin, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi. Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesi de sarsıntıdan etkilendi.
Aynı bölge 6 Şubat 2023'te 7,7 ve 7,6'lık çifte deprem felaketi ile sarsılmıştı. Meydana gelen son deprem tedirginliğe yol açtı. Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
UZMAN GÖRÜŞLERİ TAKVİM'DE: BİTLİS FAYINDAN KUŞKULUYUZ
Takvim.com.tr, alanında uzman deprem profesörlerinin Şanlıurfa merkezli deprem ile ilgili değerlendirmelerini derledi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, katıldığı bir TV yayınında Kahramanmaraş'taki depremden sonra Doğu Anadolu'nun Güney Doğu bölgesinde deprem tehlikesi arttığını bildirdi.
Bölgedeki stres yüklerinin fayları etkilediğini söyledi.
"Diyarbakır ve Şanlıurfa bundan etkilenecek yerler. Biz o faydan endişeliyiz" diyen Bektaş, Bitlis fayına da parantez açtı "Kuşkuluyuz" değerlendirmesi yaptı.
"6 ŞUBAT'IN ETKİSİ HALA DEVAM EDİYOR"
"2023 depremlerinin etkisi hala devam ediyor" diyen Bektaş'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
6 Şubat'daki depremlerde yeryüzüne yansıya enerjiden daha fazlası belki yer altına indi. Bu büyük bir depremin habercisi değil. Orta büyüklükte sığ bir deprem. Olağan bir deprem.
Türkiye'nin dört bir yanında deprem olursa şaşılacak bir şey değil. Bizim bilmediğimiz nerede ne zaman hangi büyüklükte deprem olacak bunu bilemiyoruz. Hakkari, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresinde bu tür depremler olağan. 5'lik bir deprem arkasından büyük deprem gelecek demek değil.
Bu deprem yıkıcılığı olmayan bir deprem. O bölgenin yapı stoğu istenilen düzeyde değil ama kırsal alanda bile hasar oluşturmayacak bir deprem. Vatandaşların panik yapmasına gerek yok. Beklemek daha doğru. 2018 deprem yönetmeliğine tabi olarak yapılan binalarda korkulacak bir şey yok. Kırsaldaki yapıların dahi etkileneceğini sanmıyorum.
"BÖLGEDE DAHA BÜYÜK DEPREMLER DE OLABİLİR"
Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu üzerinde meydana geldiğini ifade etti.
CNN Türk'e konuşan Pampal, bölgede bu büyüklükte ve hatta daha büyük depremlerin beklenebileceğini söyledi.
Pampal, bölgenin güneyde Arap Levhası ile kuzeyde Anadolu Levhası arasındaki sınırda bulunduğuna dikkat çekti.
6 Şubat depremlerinde kırılan yaklaşık 400 kilometrelik Doğu Anadolu Fayı'nın yanı sıra, Hakkari'den Basra Körfezi'ne kadar uzanan Bitlis-Zagros ya da Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu'nun da bölgedeki deprem tehlikesi açısından önemli olduğunu ifade etti.
"Burada bu türden depremler, hatta daha büyük depremler her zaman bekleriz. Yani bizim için sürpriz bir deprem değil. Bundan sonra olursa o da sürpriz sayılmamalı"
BOZOVA UYARISI: FAY HALA AKTİF
Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bozova fayını özel dikkat çekti.
Bahs ekonu fayın aktif bir fay olduğunu dile getiren Pampal, Daha önce Atatürk Barajı'nın yeriyle ilgili yapılan çalışmalarda Bozova Fayı'nın aktif olduğunun tespit edildiğini anlattı. Bu nedenle baraj yerinin kuzeye doğru değiştirildiğini belirtti. Bozova Fayı'nın deprem üretme potansiyeline sahip aktif bir fay olduğunu yineledi.
Pampal, Şanlıurfa ve çevresinde aktif fayların bulunduğunu ve bölgede bu tür depremlerin meydana gelmesinin beklenen bir durum olduğunu vurguladı.
Şükrü Ersoy'dan deprem açıklaması!
ERSOY DA BOZOVA FAYINI İŞARET ETTİ: MÜSTAKİL BİR DEPREM
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 5,4'lük depremi A Haber'de değerlendirdi.
2023'te kırılan Doğu Anadolu Fayı'ndan uzakta olduğunu belirten Ersoy, "Başlı başına müstakil bir deprem. Çünkü Şanlıurfa'nın kuzeyinde Atatürk Barajı var, barajın güneyinde de bir Bozova Fayı var. Sanıyorum bu deprem onların üzerinde meydana gelmiş, Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde değil," ifadelerini kullandı.
ÖZDEN: MÜNFERİT BİR DEPREM
Depremin gerçekleştiği noktanın tektonik yapısını A Haber'de değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, bölgenin Doğu Anadolu Fayı'nın hemen güney kısmında yer aldığını belirterek, "Şanlıurfa'yı içerisine alan yaklaşık kuzey-güney uzanımlı faylar var. Fakat depremin meydana gelmiş olduğu nokta, yani merkez üssünü irdelediğimiz zaman, Türkiye Diri Fay Haritası'nı da dikkate alacak olursak herhangi bir diri fay yok. Yani çok büyük deprem üretme potansiyeli olan bir fay bulunmuyor. Bozova'nın hemen doğusuna düşüyor; Bozova fayı ya da Şanlıurfa'yı içine alan fayın tavan bloğunda gelişmiş bir hareket olabilir. Ancak böyle büyük bir deprem beklentisi kesinlikle yok. Bu, yer kabuğu içerisinde her zaman her yerde olabilecek büyüklükte münferit bir depremdir" ifadelerini kullandı.
"PANİK YAPILMAMALI AMA BİR SÜRE İZLENMELİ"
Sarsıntı sonrası yaşanan tedirginliğe dikkat çeken ve vatandaşların sükunetini koruması gerektiğini vurgulayan Özden, "5 büyüklüğündeki bir depremden sonra ister istemez belli bir zaman dilimi içerisinde dikkatli ve özenli davranmak gerekiyor. Biraz izlemek lazım; birkaç saat içinde ne oluyor, ne bitiyor, artçıları var mı yok mu bunlara bakmak lazım. Benim şahsi kanaatim, arkasından gelebilecek büyük bir deprem niteliği taşıyan bir fay sistemi bu bölgede yok. Dolayısıyla bu sarsıntı, kendi içinde 5 büyüklüğünde bir deprem olarak duruyor" şeklinde konuştu.
"YÜZEYE YAKIN DEPREMLER DAHA ÇOK HİSSEDİLİR"
Özden şu ifadeleri kullandı:
"Yüzeye yakın depremler doğal olarak insanlara çok daha fazla hissettirir. Hem zemin koşulları hem de derinlik burada önemli birer parametredir. Deprem dalgaları ilerlerken kötü zeminleri bulduğunda insanlara çok daha şiddetli yansır. Bu bölgede zemin koşullarının her zaman iyi olmadığını biliyoruz. Yer kabuğu çok kırıklı bir yapıya sahip ve bu büyüklükteki depremleri her yerde görebiliyoruz; bu durum ille de büyük bir afet potansiyeli anlamına gelmez"