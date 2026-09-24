Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.40'da merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğü 5,8 olarak duyurdu. Deprem Mardin, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi. Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesi de sarsıntıdan etkilendi. Aynı bölge 6 Şubat 2023'te 7,7 ve 7,6'lık çifte deprem felaketi ile sarsılmıştı. Meydana gelen son deprem tedirginliğe yol açtı. Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Bölgedeki stres yüklerinin fayları etkilediğini söyledi. "Diyarbakır ve Şanlıurfa bundan etkilenecek yerler. Biz o faydan endişeliyiz" diyen Bektaş, Bitlis fayına da parantez açtı "Kuşkuluyuz" değerlendirmesi yaptı.

Şanlıurfa'daki 5,4'lük deprem sonrası Diyarbakır





"6 ŞUBAT'IN ETKİSİ HALA DEVAM EDİYOR"



"2023 depremlerinin etkisi hala devam ediyor" diyen Bektaş'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

6 Şubat'daki depremlerde yeryüzüne yansıya enerjiden daha fazlası belki yer altına indi. Bu büyük bir depremin habercisi değil. Orta büyüklükte sığ bir deprem. Olağan bir deprem.

Türkiye'nin dört bir yanında deprem olursa şaşılacak bir şey değil. Bizim bilmediğimiz nerede ne zaman hangi büyüklükte deprem olacak bunu bilemiyoruz. Hakkari, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresinde bu tür depremler olağan. 5'lik bir deprem arkasından büyük deprem gelecek demek değil.

Bu deprem yıkıcılığı olmayan bir deprem. O bölgenin yapı stoğu istenilen düzeyde değil ama kırsal alanda bile hasar oluşturmayacak bir deprem. Vatandaşların panik yapmasına gerek yok. Beklemek daha doğru. 2018 deprem yönetmeliğine tabi olarak yapılan binalarda korkulacak bir şey yok. Kırsaldaki yapıların dahi etkileneceğini sanmıyorum.