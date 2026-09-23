Başkan Erdoğan Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması’nda konuştu: “Müslüman Müslümanın kardeşidir”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenen Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması’nda açıklamalarda bulundu. Kardeşlik mesajı veren Başkan Erdoğan, “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Madem ki kardeşiz, öyleyse bunun hakkını vermek zorundayız.” dedi. Erdoğan, “Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81. BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta TASC, UID, MÜSİAD ve USCMO tarafından düzenlenen Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'na katılarak açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Sizlerle New York'ta bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu buluşmayı hem sizlerin buradaki çalışmalarına ortak olmak hem de istişare etmek açısından çok kıymetli buluyorum.
Bu salonda kültürleri aşan muhteşem bir buluşma var. Bu salonda kardeşlik ruhu var. Kardeşler birbirine destek olur, birbirlerinin hukukuna riayet eder. Köken, dil, din ve renk ayrımı yapmazlar. Kendi aralarında duvar örmezler.
"MÜSLÜMAN MÜSLÜMANIN KARDEŞİDİR"
Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona yalan söylemez ve sahipsiz bırakmaz. Meselenin özü budur. Mademki kardeşiz, öyleyse bunun hakkını vermek zorundayız. Bu birlikteliği, teşkilatlanmayı ve kalıcı birliğe dönüştürmek gerekir.
Ülkemizle ABD arasındaki dostluğa destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurduğunuz dostluklarla Türkiye'nin tabii elçilerisiniz. Bu gönül halkası sadece vatandaşlarımızdan ibaret değildir. Türk vatandaşı olmayan ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Dünyanın her yerinde başarının sırrı eğitimdir. Biz entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz.
Kardeşliğimize sıkıca sarılacağız. ABD ara seçimlerinde hakkınızı kullanın. Türkiye'nin ve şahsımızın sizlerin her daim yanınızda olduğumu belirtmek isterim.