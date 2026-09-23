Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81. BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta TASC, UID, MÜSİAD ve USCMO tarafından düzenlenen Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'na katılarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizlerle New York'ta bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu buluşmayı hem sizlerin buradaki çalışmalarına ortak olmak hem de istişare etmek açısından çok kıymetli buluyorum.

Bu salonda kültürleri aşan muhteşem bir buluşma var. Bu salonda kardeşlik ruhu var. Kardeşler birbirine destek olur, birbirlerinin hukukuna riayet eder. Köken, dil, din ve renk ayrımı yapmazlar. Kendi aralarında duvar örmezler.