Bu nedenle aile bütçesini "ev", "araba", "market" diye bölmek yerine toplam yaşam maliyeti olarak görmek daha gerçekçi. Tasarrufun en güçlü hali, bütün resmi görebilmektir.

Ay sonunda para yetmediğinde aileler çoğu zaman ev ve otomobil giderlerini ayrı ayrı düşünür. Oysa ikisi aynı gelirden besleniyor. Marketten yapılan gereksiz bir harcama, sık kullanılan otomobil yolculukları veya yüksek enerji tüketimi sonunda aynı bütçeye yük bindiriyor.

Ev ve otomobil giderlerini azaltmanın yolları (Fotoğraflar: AA'dan alınmıştır)

YAKITI SÜRÜŞÜNÜZ BELİRLER

Ani hızlanmalar ve sert frenler yalnızca sürüş konforunu değil, yakıt tüketimini de etkileyebilir. Daha akıcı hızlanmak, trafiği önceden okumak ve gereksiz yere yüksek hızlara çıkmamak otomobilin enerjisini daha verimli kullanmasını sağlar. Özellikle şehir içinde "bir an önce varayım" diye yapılan agresif sürüş çoğu zaman büyük zaman kazandırmaz; fakat yakıt tüketimini artırabilir. Akıllı sürüş, yavaş sürüş demek değildir. Gereksiz enerjiyi harcamamak demektir.

AKIL NOTU

Aracı hızlı kullanmak her zaman daha hızlı ulaşmak değildir. Ama çoğu zaman daha fazla yakıt tüketmektir.

Aracın deposunu doldurduğunuzda yalnızca yakıt almıyorsunuz. Her kilometrenin arkasında bakım, lastik, amortisman ve zaman maliyeti de var.

Dünyada enerji tasarrufu için önerilen basit sürüş alışkanlıklarının çoğu aynı zamanda cüzdanı da koruyor.