Türkiye bu yaklaşımı yalnızca teorik bir çerçeve üzerinden geliştirmiyor. Biz bunu sahada, çok büyük bir ölçekte uyguladık. 6 Şubat'ta Asrın Felaketi'ni yaşadık. 11 ilimizi ve yaklaşık 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük yeniden inşa çalışmalarından birini başlattık. İlk temelleri 15'inci günde attık. İlk köy evlerini 45'inci günde teslim ettik. 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu bitirip oradaki afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Yerinde dönüşüm programıyla süreci büyüttük ve bugün neredeyse 600 bine yakın konut deprem bölgesinde inşa edilmiştir. Bu büyük çalışmayı yalnızca konut üretimi olarak ele almadık. Yeni yerleşim alanlarını bir bütün olarak sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, ekonomik hayatıyla birlikte planladık. Akıllı şehir ve uydu kent uygulamalarını deprem bölgesinde hayata geçirdik.

Bu tecrübe bize çok açık bir şey gösterdi. Dirençlilik, güvenli yapılaşma, altyapı, enerji verimliliği ve iklim eylemi aynı şehircilik politikasının birbirini tamamlayan parçalarıdır. Bugün SURFF'e taşımak istediğimiz uygulama tecrübesinin önemli bir kısmı budur.

Kurum, Türkiye’nin Asrın İnşa Seferberliği kapsamında hayata geçirdiği şehircilik uygulamalarının SURFF’e aktarılacağını belirtti.

İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ'NÜN EN ÖNEMLİ ARAÇLARINDAN BİRİ

İLBANK'ın da yerel yönetimlerle çalışma ve proje geliştirme kapasitesiyle SURFF Girişimi'nde yer alacağını belirten Bakan Kurum, iklim finansmanı için tüm ülkelerin kamu kaynaklarının, çok taraflı kalkınma bankalarının, iklim fonlarının ve özel sektör kaynaklarının birbirini tamamlayacak biçimde harekete geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakan Kurum, SURFF'ün, bu noktada COP31 Başkanlığı'nın özellikle kırılgan ülkelerin ve şehirlerin uyum yatırımlarında hibe ve finansman gibi araçların daha etkin kullanılması için devreye alacağı İklim Uygulama Köprüsü'nün en önemli araçlarından biri olacağını ifade etti: