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Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 34'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 21 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 34’e yükselirken, 11 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

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Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 34'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 34'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 34'e yükseldi-2

18 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

21 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 21 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Oğuzhan Özerkaya. (Foto: Takvim Foto Arşiv)Oğuzhan Özerkaya. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklanan Şüpheliler
Ayşe Seher Aydın
Enes Yazıcı
Feryal Köker
Müjdat Ede
Oğuzhan Özerkaya
Onur Göğebakan
Orçun Berkay Kaya
Ahmet Özcan
Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılanlar
Nilgün Sarıçalı
Sezai Bekgöz
Mahkeme Süreci
11 şüphelinin ise Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadeleri sürüyor.

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