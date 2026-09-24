Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 34'e yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 21 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 34’e yükselirken, 11 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 34'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
18 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
21 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 21 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel