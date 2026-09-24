COP31 Başkanı Murat Kurum New York'ta açıkladı: SURFF Girişimi resmen başladı
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ABD'nin New York kentinde düzenlenen toplantıda "Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı Faaliyeti" (SURFF) Girişimi'ni başlattı. Türkiye'nin bu modeli deprem bölgesindeki Asrın İnşa Seferberliği'nde uyguladığını belirten Bakan Kurum, "İklim dirençli şehirler için proje ile finansman arasındaki mesafeyi azaltmak istiyoruz" dedi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel