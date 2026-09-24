CHP Kars Milletvekili Alp’ten talan suçlaması: "Partiyi pavyon kapılarında sattılar"

Kurultay sürecinde Ankara'da pavyonda rüşvet karşılığı oy pazarlığı yapıldığına dair yargıya taşınan iddialara atıfta bulunan Alp, " Size soran olursa Erzurum'da ne farkı var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partiyle ne farkı var diyen olursa, Kars Milletvekili geldi, söyledi dersiniz. Bu lafımı da söyleyin her yerde. Biz yüz yıl önce burada kongre yaptık vatan kurtarmak için, onlar kongre yaptı vatanı kurtaran partiyi pavyon kapılarında satmak için. Aramızdaki fark budur ." diye konuştu.

"9,8 MİLYON ŞAHSİ HESABA AKTARILDI"

Erzurum CHP il örgütünün önceki dönemde talan edildiğini anlatan Alp, çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Erzurum il örgütüne 15 milyon lira, tarihte görülmemiş şekilde bir miktar para aktarılmıştı. Ben milletvekiliyim, benim babam il başkanıydı. Benim dedem Halk Ocağı başkanıydı, dedemin babası Kuvayımilliye şehidiydi. Yüz yıllığız, biz bu partide böyle bir para görmedik." ifadelerini kullandı.

Partiyi ayakta tutmak adına herkesin servetini verdiğini belirten Alp, "Erzurum'da milletvekili yok, belediye başkanı yok, encümen yok affedersin ama 15 milyon lira bir şahsa, bu gelen 15 milyon liranın 9 milyon 800 bin lirası bütün Erzurum halkı bilsin önceki il başkanının şahsi hesabına aktarılmıştı. Bu talan olduğu için işte geldi. Şimdi Kılıçdaroğlu'na laf söyleyenler, Sayın Kılıçdaroğlu'na laf söyleyenler, niye geldi diyenler; bir talan vardı, biz talan ediliyorduk, o yüzden geldi." dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Erzurum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partinin önceki dönem il yönetimini 15 milyon liralık bütçeyi talan etmekle suçladı.

PAVYONDA OY PAZARLIĞI YARGIYA TAŞINMIŞTI

CHP Erzurum kurultay delegesi Yusuf Göğerkaya'nın, partinin 38. Olağan Büyük Kurultayı sürecinde Ankara'da pavyonda rüşvet karşılığı oy pazarlığı yapıldığına dair iddiaları daha önce yargıya taşınmıştı.