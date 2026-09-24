CHP Kars Milletvekili Alp’ten talan suçlaması: "Partiyi pavyon kapılarında sattılar"
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partisinin Erzurum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında eski yönetime yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Genel Merkez tarafından gönderilen 15 milyon liralık bütçenin 9,8 milyonunun dönemin il başkanının şahsi hesabına aktarıldığını öne süren Alp, kurultay sürecindeki pavyon iddialarına değindi. Alp, Yeni Parti gölgesindeki eski yönetimi “vatanı kurtaran partiyi pavyon kapılarında satmakla” suçladı.
Partisinin Erzurum İl Başkanlığı binasında kameralar karşısına geçen CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, geçmiş il yönetimine yönelik ağır suçlamalar yöneltti.
Önceki il yönetiminin görev süresince partinin maddi kaynaklarını usulsüz kullandığını öne süren Alp, genel merkezden Erzurum il örgütüne tahsis edilen 15 milyon liralık bütçenin 9 milyon 800 bin liralık kısmının dönemin il başkanının şahsi hesabına geçirildiğini söyledi.
"PARTİYİ PAVYON KAPILARINDA SATMAK İÇİN KONGRE YAPTILAR"
Tarihi Erzurum Kongresi'nin vatanı kurtarmak gayesiyle toplandığını hatırlatan Alp, mevcut yapılanmalarla partinin köklü geçmişi arasındaki farka dikkat çekti.
Kurultay sürecinde Ankara'da pavyonda rüşvet karşılığı oy pazarlığı yapıldığına dair yargıya taşınan iddialara atıfta bulunan Alp, "Size soran olursa Erzurum'da ne farkı var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partiyle ne farkı var diyen olursa, Kars Milletvekili geldi, söyledi dersiniz. Bu lafımı da söyleyin her yerde. Biz yüz yıl önce burada kongre yaptık vatan kurtarmak için, onlar kongre yaptı vatanı kurtaran partiyi pavyon kapılarında satmak için. Aramızdaki fark budur." diye konuştu.
"9,8 MİLYON ŞAHSİ HESABA AKTARILDI"
Erzurum CHP il örgütünün önceki dönemde talan edildiğini anlatan Alp, çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Erzurum il örgütüne 15 milyon lira, tarihte görülmemiş şekilde bir miktar para aktarılmıştı. Ben milletvekiliyim, benim babam il başkanıydı. Benim dedem Halk Ocağı başkanıydı, dedemin babası Kuvayımilliye şehidiydi. Yüz yıllığız, biz bu partide böyle bir para görmedik." ifadelerini kullandı.
Partiyi ayakta tutmak adına herkesin servetini verdiğini belirten Alp, "Erzurum'da milletvekili yok, belediye başkanı yok, encümen yok affedersin ama 15 milyon lira bir şahsa, bu gelen 15 milyon liranın 9 milyon 800 bin lirası bütün Erzurum halkı bilsin önceki il başkanının şahsi hesabına aktarılmıştı. Bu talan olduğu için işte geldi. Şimdi Kılıçdaroğlu'na laf söyleyenler, Sayın Kılıçdaroğlu'na laf söyleyenler, niye geldi diyenler; bir talan vardı, biz talan ediliyorduk, o yüzden geldi." dedi.
PAVYONDA OY PAZARLIĞI YARGIYA TAŞINMIŞTI
CHP Erzurum kurultay delegesi Yusuf Göğerkaya'nın, partinin 38. Olağan Büyük Kurultayı sürecinde Ankara'da pavyonda rüşvet karşılığı oy pazarlığı yapıldığına dair iddiaları daha önce yargıya taşınmıştı.