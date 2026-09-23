Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası! Tom Barrack anlattı: İki eski dostun buluşması gibi

"İKİ ESKİ DOST VE ARKADAŞIN BULUŞMASI GİBİYDİ" Erdoğan ve Trump'ın birbirine güvendiğini ve karşılıklı saygı duyduğunu belirten Barrack, iki liderin görüşmesine ilişkin, "İki eski dost ve arkadaşın bir araya gelmesi gibiydi" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRLERİNE GÜVENİYOR SAYGI DUYUYORLAR"

ABD Büyükelçisi Tom Barrack, "Birbirlerine o kadar çok saygı duyuyorlar ki, bu durum her şeyi çok daha basit hale getiriyor; çünkü birbirlerine güveniyorlar. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de neler yaptığını ve şartların ne kadar karmaşık olduğunu çok iyi görüyor ve bunu büyük bir takdirle karşılıyor. Aynı durum Cumhurbaşkanı Erdoğan için de geçerli. Ben bu ilişkiyi gerçekten çok seviyorum, bu durum benim işimi de fazlasıyla kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU-TRUMP GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?



A Haber'in bölgedeki sıcak gelişmeler ışığında Netanyahu'nun Washington'a gelişi ve Trump ile resmi bir randevusunun bulunup bulunmadığına yönelik sorusu üzerine ABD Büyükelçisi Tom Barrack, "Hayır, bence güvenlik gerekçeleriyle tüm bu planlamaları ucu açık ve esnek tutuyorlar. Biliyorsunuz, bu süreç herkesin yerini sürekli değiştirdiğiniz bir Lego oyununa benziyor." değerlendirmesinde bulundu.