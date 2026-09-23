Günlük yaklaşık 3,5 milyon yolculuğun gerçekleştiği Kocaeli'de bu yolculukların yaklaşık 600-700 binlik bölümü toplu taşımayla yapılıyor. Nüfusu yılda ortalama 35 bin kişi artan kentte 2050 yılında nüfusun 3 milyona yaklaşması bekleniyor.

2019'DA 9,6 KİLOMETREYDİ, 18,7 KİLOMETREYE ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem yatırımlarının ilk büyük adımı Akçaray oldu. Büyükakın'ın verdiği bilgilere göre 2019 yılına kadar 9,6 kilometre olan tramvay ağı, yapılan yeni hatlarla 18,7 kilometreye ulaştı. Böylece son 7 yılda sisteme 9,1 kilometrelik yeni hat eklendi. Kuruçeşme'den Alikahya Stadyumu'na uzanan güzergâhın Kartepe yönünde genişletilmesiyle Akçaray'ın erişim alanı da büyüdü.

Büyükşehir'in bundan sonraki hedeflerinden biri ise tramvayı Kartepe Kent Meydanı'na ulaştırmak. Güzergâh çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Büyükakın, "Kartepe'nin merkezine o tramvay gelecek. Hangi yoldan geleceğine bakacağız. Onu da getireceğiz" dedi.

ARAÇ BAŞINA TAŞIMA KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKTI

Başlangıçtaki ulaşım projeksiyonlarında 2035 yılı için öngörülen yaklaşık 50 bin günlük yolcu seviyesinin bugünden aşılması üzerine Büyükşehir, sistemin taşıma kapasitesini artırmak için çift dizili tramvay uygulamasına geçti. Mevcut 15 istasyon çift dizili tramvay işletmeciliğine uygun hale getirildi. Yaklaşık 300 yolcu taşıyan iki tramvayın birbirine bağlanmasıyla oluşturulan 66 metre uzunluğundaki çift diziler, tek seferde yaklaşık 600 yolcu taşıyabiliyor. Böylece araç başına taşıma kapasitesi iki katına çıktı.