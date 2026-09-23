İç siyasette aradığı karşılığı bulamayan muhalefetin Batı medyasından medet umma taktiği bir kez daha sahnede. Yeni Parti Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Almanya'nın köklü yayın organlarından DIE WELT gazetesine bir makale göndererek Türkiye'yi ve adalet sistemini hedef aldı.

Alman DIE WELT gazetesine makale yazan Özel, Türkiye'nin iç meselelerini, adli süreçlerini ve yargı kararlarını Batı kamuoyuna şikâyet ederek "Türkiye için yeni bir başlangıç zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin ve CHP'deki krizin ardından kurduğu 'Yeni Parti' ile siyaset sahnesinde tutunmaya çalışan Özgür Özel , yine yabancı basına sığındı.

ALMAN GAZETESİNDEN TÜRKİYE'YE VE ADALET SİSTEMİNE HEDEF

Almanya'ya "mesaj" verme bahanesiyle Türkiye'nin kurumlarını ve demokrasisini karalayan Özel, makalesinde ülkenin adli süreçlerini ve seçim sonuçlarını manipüle etmeye çalıştı. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak "tükenmiş" olduğunu iddia eden Özel, adli makamlarca yürütülen soruşturmaları ise siyasi baskı gibi sunarak Batı kamuoyuna şikâyet yağdırdı.

Özel, Türkiye'nin bağımsız yargı organları tarafından yürütülen adli süreçleri ve mahkeme kararlarını Alman okuyuculara şu sözlerle hedef gösterdi:

"2025 yılından itibaren muhalif belediyeleri hedef alan adli soruşturmalar başlatıldı. Soruşturmalar, kovuşturmalar ve sansür, artık seçim sandığında yenilemeyen siyasi rakipleri susturmak için kullanılan araçlar haline geldi. Yargı, siyasi rekabetin yaşandığı bir arena haline getirildi."

PARTİ İÇİ KAVGALARINI BİLE BATI'YA TAŞIDI

Kendi partisi içerisindeki yetki ve kurultay kavgalarını dahi uluslararası arenaya taşıyan Özel, CHP Kurultayının yargıya taşınmasını ve ardından yaşanan süreçleri Alman gazetesine dert yandı. Yaşanan koltuk krizlerini bir "demokrasi mücadelesi" gibi pazarlamaya çalışan Özel krizlerden ibaret siyasi geçmişini aklamak adına şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkan seçildiğim CHP parti kongresi, emsalsiz bir yargı müdahalesiyle sorgulandı ve nihayetinde geçersiz ilan edildi. Muhalefetin kendisi de iktidardakilerin belirlediği sınırlar içinde faaliyet gösterebilecek şekilde yeniden şekillendirildi. Vatandaşlar bunu kabul etmeyerek Yeni Parti'yi kurdu."