Bakan Çiftçi'den yeni emniyet müdürlerine 10 maddelik talimat! Okul güvenliğine özel uyarı: Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni atanan emniyet müdürlerine 10 maddelik talimat verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya da değinen Çiftçi, “Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız” diyerek risklerin önceden tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Atanan Emniyet Müdürleri" toplantısında emniyet teşkilatının güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni görevlendirilen müdürlere 10 maddelik talimatlarını açıklayan Çiftçi, özellikle okul çevrelerindeki risklerin ayrı ayrı değerlendirilmesini istedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü belirten Çiftçi, "Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız." dedi.
YENİ ATANAN EMNİYET MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Atanan Emniyet Müdürleri" toplantısında açıklamalarda bulundu.
Manisa'da bir okulun yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari süreçlerin sürdüğünü belirtti.
Çiftçi, "Manisa Turgutlu'da bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her birine Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Ailelerine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bütün eğitim camiamıza geçmiş olsun. Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir." dedi.
595 PERSONEL 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ RÜTBESİNE ATANDI
Bakan Çiftçi, bu yıl emniyet teşkilatındaki terfi ve atamalara ilişkin de bilgi verdi.
Çiftçi, "Bu yıl bakanlık makamı onayıyla 232 personelimiz bir üst rütbeye terfi etmiş, 595 personelimiz 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine atanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 arkadaşımız emniyet genel müdür yardımcılığına, 1 arkadaşımız Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına, 39 arkadaşımız il emniyet müdürlüğüne atanmış, merkez teşkilatımızda da 12 birim amirimiz görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
"RİSKİ ÖNCEDEN GÖRECEĞİZ"
Önleyici güvenlik tedbirlerine vurgu yapan Çiftçi, yeni güvenlik yaklaşımının risk analizi, erken uyarı, istihbarat, teknolojik kapasite ve kurumlar arası koordinasyon üzerine kurulduğunu söyledi.
Çiftçi, "Bizim mücadelemiz; evlatlarımızı suçtan koruma, ailelerimizin huzuruna sahip çıkma ve şehirlerimizi güvenli hayat alanları olarak muhafaza etme mücadelesidir. Yeni güvenlik mimarimizin temelinde risk analizi, veriye dayalı karar alma, erken uyarı, güçlü istihbarat, teknolojik kapasite ve kurumlar arası koordinasyon vardır. Riski önceden göreceğiz, tehdidi kaynağında tespit edecek, suç meydana gelmeden tedbirimizi alacağız." şeklinde konuştu.
YENİ MÜDÜRLERE 10 MADDELİK TALİMAT
Bakan Çiftçi, yeni atanan emniyet müdürlerinden özellikle 10 başlıkta çalışma yürütmelerini istedi.
İlk olarak müdürlerin görev yaptıkları ilin huzur ve risk haritasını çıkarmasını isteyen Çiftçi, ilk 30 gün içinde il, ilçe, mahalle ve riskli bölgelerin ayrıntılı şekilde takip edilmesini istedi. Personel, devriye ve operasyonların da bu risk haritasına göre planlanmasını belirtti.
İkinci maddede yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadeleye dikkati çeken Çiftçi, yalnızca suçu işleyen kişilerin değil, arkasındaki yapıların, talimat verenlerin, silah ve para sağlayanların ve eleman devşirenlerin de takip edilmesini istedi. Özellikle çocukları ve gençleri hedef alan yapılara müdahale edilmesi, uyuşturucuda ise arz zinciri, sokak satıcıları, finansman ve gençlere ulaşma kanallarının birlikte hedef alınması gerektiğini belirtti.
Üçüncü başlıkta sokağın yanı sıra dijital dünyanın da takip edilmesini isteyen Çiftçi; sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerine karşı siber, istihbarat ve operasyon birimlerinin koordineli çalışmasını istedi.
Dördüncü maddede ise emniyet müdürlerinin sahada daha görünür olması gerektiğini belirten Çiftçi, müdürlerin sokak, çarşı, okul çevresi ve riskli mahallelerde vatandaşlarla, muhtarlarla, okul yöneticileriyle, esnafla ve ailelerle sürekli temas halinde olmasını istedi.
"OKUL GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SON DERECE HASSAS OLACAKSINIZ"
Bakan Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan silahlı saldırı üzerinden okul güvenliğine ilişkin özel talimatlar verdi.
Çiftçi, "Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek; okul çevresini, öğrencilerimizin geliş-gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek; risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkânlarımızı etkin kullanacaksınız. İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini artıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir" dedi.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE KAYIP VAKALARI İÇİN TALİMAT
Çiftçi, beşinci maddede mağdurun yanında devletin gücünün ve şefkatinin hissettirilmesini istedi.
Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara karşı suçlar ve kayıp vakalarında ihmale müsaade edilmemesini isteyen Çiftçi, koruma kararlarının yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Çiftçi, "Suçlu karşısında devletin kudretini, mağdur karşısında ise devletin merhametini göstereceğiz" dedi.
Altıncı maddede suçla mücadelede hukukun temel alınmasını isteyen Çiftçi, ölçüsüz güç, kötü muamele, ayrımcılık, keyfîlik ve kibre teşkilat içerisinde yer verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Yedinci maddede emniyet personelinin çalışma şartlarının ve sorunlarının yakından takip edilmesini isteyen Çiftçi, yöneticilerin önce kendi karar, dil ve davranışlarında disiplin göstermesi gerektiğini ifade etti.
Sekizinci maddede ise valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, adli makamlar ve diğer kurumlar arasında kesintisiz koordinasyon kurulmasını istedi.
"BAŞARIYI SADECE OPERASYON SAYISIYLA ÖLÇMEYECEKSİNİZ"
Dokuzuncu maddede güvenlik çalışmalarındaki başarının yalnızca operasyon ve yakalama sayılarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Çiftçi, asıl hedefin suçun azalması ve vatandaşın kendisini daha güvende hissetmesi olduğunu söyledi.
Çiftçi, yakalanan suçlular, ele geçirilen uyuşturucular, çökertilen çeteler ve operasyonların önemli olduğunu ancak başarı ölçütünün vatandaşın huzuru ve güven duygusu olması gerektiğini ifade etti.
Onuncu maddede güvenlik iletişimine dikkati çeken Çiftçi, bilgi boşluğunun söylenti, manipülasyon ve dezenformasyonla doldurulmaması gerektiğini belirtti. Soruşturmaların gizliliği ve vatandaşların mahremiyeti korunarak doğru, açık ve teyit edilmiş bilgilerin zamanında paylaşılmasını istedi.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VURGUSU
Çiftçi, konuşmasının son bölümünde "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çiftçi, "Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var: Bu hedefin adı Terörsüz Türkiye'dir. Yarım asra yaklaşan terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak; milletimizin birliğini, kardeşliğini ve huzurunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu hedef aynı zamanda Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en önemli eşiklerinden biridir. Terörün olmadığı, çetelerin sokaklara hakim olamadığı, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize ulaşamadığı, organize suç örgütlerinin vatandaşımıza korku salamadığı şehirler istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞIMIZIN HUZURU GERÇEK BAŞARI ÖLÇÜMÜZ"
Türkiye Yüzyılı kapsamında şehirlerde huzurun hâkim olmasının hedeflendiğini belirten Çiftçi, emniyet müdürlüğünün yalnızca mevcut suçlarla mücadeleyi değil, gelecekte ortaya çıkabilecek riskleri de görmeyi gerektirdiğini söyledi.
Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı'nın şehirleri, huzurun hakim olduğu şehirler olacaktır. Emniyet müdürlüğü; şehrin nabzını tutmayı, bugünün suçuyla mücadele ederken, yarının risklerini de görebilmeyi gerektirir. Bizim için gerçek başarı vatandaşımızın huzur içinde yaşaması, evladını güvenle okula göndermesi ve kendisini devletinin güvencesi altında hissetmesidir. Bu millet, polisinin üniformasında devletini, ay yıldızında vatanını, duruşunda güven ve adaleti görmek ister. Bizlere düşen bu güvene layık olmak ve milletimizin bize teslim ettiği emaneti hakkıyla taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefimize ve Türkiye Yüzyılı idealimize, şehirlerimizin huzurunu daha da güçlendirerek yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.