Çiftçi, "Bu yıl bakanlık makamı onayıyla 232 personelimiz bir üst rütbeye terfi etmiş, 595 personelimiz 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine atanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 arkadaşımız emniyet genel müdür yardımcılığına, 1 arkadaşımız Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına, 39 arkadaşımız il emniyet müdürlüğüne atanmış, merkez teşkilatımızda da 12 birim amirimiz görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, bu yıl emniyet teşkilatındaki terfi ve atamalara ilişkin de bilgi verdi.

Çiftçi, "Bizim mücadelemiz; evlatlarımızı suçtan koruma, ailelerimizin huzuruna sahip çıkma ve şehirlerimizi güvenli hayat alanları olarak muhafaza etme mücadelesidir. Yeni güvenlik mimarimizin temelinde risk analizi, veriye dayalı karar alma, erken uyarı, güçlü istihbarat, teknolojik kapasite ve kurumlar arası koordinasyon vardır. Riski önceden göreceğiz, tehdidi kaynağında tespit edecek, suç meydana gelmeden tedbirimizi alacağız." şeklinde konuştu.

YENİ MÜDÜRLERE 10 MADDELİK TALİMAT

Bakan Çiftçi, yeni atanan emniyet müdürlerinden özellikle 10 başlıkta çalışma yürütmelerini istedi.

İlk olarak müdürlerin görev yaptıkları ilin huzur ve risk haritasını çıkarmasını isteyen Çiftçi, ilk 30 gün içinde il, ilçe, mahalle ve riskli bölgelerin ayrıntılı şekilde takip edilmesini istedi. Personel, devriye ve operasyonların da bu risk haritasına göre planlanmasını belirtti.

İkinci maddede yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadeleye dikkati çeken Çiftçi, yalnızca suçu işleyen kişilerin değil, arkasındaki yapıların, talimat verenlerin, silah ve para sağlayanların ve eleman devşirenlerin de takip edilmesini istedi. Özellikle çocukları ve gençleri hedef alan yapılara müdahale edilmesi, uyuşturucuda ise arz zinciri, sokak satıcıları, finansman ve gençlere ulaşma kanallarının birlikte hedef alınması gerektiğini belirtti.

Üçüncü başlıkta sokağın yanı sıra dijital dünyanın da takip edilmesini isteyen Çiftçi; sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerine karşı siber, istihbarat ve operasyon birimlerinin koordineli çalışmasını istedi.

Dördüncü maddede ise emniyet müdürlerinin sahada daha görünür olması gerektiğini belirten Çiftçi, müdürlerin sokak, çarşı, okul çevresi ve riskli mahallelerde vatandaşlarla, muhtarlarla, okul yöneticileriyle, esnafla ve ailelerle sürekli temas halinde olmasını istedi.