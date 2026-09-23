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SPK'dan 131 fon için yeni açıklama! 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğunu açıkladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine dayandırılan açıklamada yatırımcılara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyuruları dikkate almaları çağrısında bulunuldu. SPK, yatırımcı haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

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SPK'dan 131 fon için yeni açıklama! 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu açıkladı. SPK'dan yapılan açıklamada yedi portföy şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği anımsatıldı.

TEKİL YATIRIMCI SAYISI 455 BİN 758

Açıklamada, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğu belirtildi.

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RESMİ KAYNAK UYARISI

SPK açıklamasında, "Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz." denildi. SPK, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi, yatırımcı haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı görülmüştür. Kurul Karar Organının 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir. Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz. Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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