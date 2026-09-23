Fidan’dan Türkevi'nde üçlü zirve: Şam, Riyad hattında ekonomik işbirliği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York kentinde Suriye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını bir araya geldi.

ORTAK ZORLUKLARA ORTAK GÜÇ

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na New York'taki Türkevi'nde ev sahipliği yaptı" denildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşmenin detayları paylaşıldı.

Açıklamada bakanların "ortak zorluklarla başa çıkma kapasitesini güçlendirme" yollarını, ekonomik-ticari bağları genişletme fırsatlarını görüştükleri belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un katıldığı zirvede, bölgesel zorluklara karşı ortak hareket etme, ticari ilişkileri derinleştirme kararlılığı öne çıktı.

Diplomatik temaslarına devam eden Bakan Fidan ayrıca, "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya katıldı.