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Fidan’dan Türkevi'nde üçlü zirve: Şam, Riyad hattında ekonomik işbirliği

Türkiye'nin bölgesel istikrar vizyonu doğrultusunda New York’taki Türkevi’nde kritik görüşmelere imza atılıyor. Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile aynı masada buluştu. Suudi Arabistan cephesi, toplantının odak noktasının ekonomik bağları güçlendirmek ile ortak zorluklara karşı direnci artırmak olduğunu duyurdu. Fidan'ın temasları, New York Deklarasyonu eksenindeki barış planı toplantısıyla çok boyutlu şekilde devam etti.

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Fidan’dan Türkevi'nde üçlü zirve: Şam, Riyad hattında ekonomik işbirliği

Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantıda Fidan'ın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York kentinde Suriye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York kentinde Suriye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını bir araya geldi.

ORTAK ZORLUKLARA ORTAK GÜÇ

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na New York'taki Türkevi'nde ev sahipliği yaptı" denildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşmenin detayları paylaşıldı.

Açıklamada bakanların "ortak zorluklarla başa çıkma kapasitesini güçlendirme" yollarını, ekonomik-ticari bağları genişletme fırsatlarını görüştükleri belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un katıldığı zirvede, bölgesel zorluklara karşı ortak hareket etme, ticari ilişkileri derinleştirme kararlılığı öne çıktı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un katıldığı zirvede, bölgesel zorluklara karşı ortak hareket etme, ticari ilişkileri derinleştirme kararlılığı öne çıktı.

Diplomatik temaslarına devam eden Bakan Fidan ayrıca, "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya katıldı.

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