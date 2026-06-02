Vitrin patron Londra'dan, gölge patron Dubai'den: Papel operasyonunda kriptolu aklama mekanizması çöktü

Seyhan İbrahim Yıldırım (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Sabah'a aittir.)

Resmi kayıtlara göre şirketin yüzde 100 pay sahibi ve kurucusu Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım olarak görünse de Yıldırım'ın sadece 'kâğıt üstünde patron' olduğu, hiçbir karar almadığı ve ofise sadece imza atmaya geldiği belirlendi. Yıldırım, Dubai'deki ortağının Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten Al Maktoum ailesinden olduğunu iddia ederek yapıya uluslararası bir dokunulmazlık zırhı kazandırmaya çalışsa da MASAK ve Emniyet birimleri Yıldırım'ın aslında Papara soruşturmasında da firari Ferit Samuray ve Asil Ersoydan'ın kontrolünde bir "vitrin isim" olduğunu ortaya çıkardı.Soruşturmanın asıl hedefinde, operasyondan önce yurtdışına kaçan iki "gölge patron" bulunuyor. Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere gibi ülkelerde kurulu çok sayıda Papel markalı şirketin mimarı olan Nick ve Niko takma isimleri kullanan Ferit Samuray "markanın asıl sahibi" olarak biliniyor. Samuray, küresel bir para aklama ağını Asil Ersoydan ile yönetiyor. Dubai'deki lüks gökdelen Anwa Tower'da ikamet eden Ersoydan ise yasadışı bahis paralarının kripto varlıklara dönüştürülmesinde kilit isim.