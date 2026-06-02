Vitrin patron Londra'dan, gölge patron Dubai'den: Papel operasyonunda kriptolu aklama mekanizması çöktü
İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden 1.5 milyar TL'lik kara paranın nasıl aklandığı deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya giren MASAK raporuna göre şebeke, devletin el koyduğu diğer yasadışı ödeme kuruluşlarının yerini alması için Papel'i "yedek bir aklama mekanizması" olarak hazır bekletti. Kripto varlıklar üzerinden Dubai, İngiltere ve Kıbrıs hattına uzanan devasa vurgunda paralar paravan şirketler vasıtasıyla sisteme sokulurken, şebekenin gölge patronlarının tek işlemde 13.4 milyon doları kripto hesaplarına aktardığı belgelendi.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonla, yasadışı bahis paralarının Dubai'deki lüks gökdelenlere uzanan aklama rotası ortaya çıkarıldı.
- Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen 1.5 milyar TL'lik kara para aklama ağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından deşifre edildi.
- Seyhan İbrahim Yıldırım, şirketin kağıt üstünde patronu olarak görünse de, gerçek kontrolün Ferit Samuray ve Asil Ersoydan'da olduğu belirlendi.
- Ferit Samuray ve Asil Ersoydan'ın yönettiği küresel para aklama ağı, Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere gibi ülkelerde kurulu şirketler üzerinden faaliyet gösteriyor.
- MASAK raporuna göre, yasadışı bahis paraları Asil Ersoydan'ın Binance Global hesabına 13.4 milyon dolar olarak aktarıldı.
İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen dev operasyon, Türkiye'deki yasadışı bahis paralarının nasıl aklandığını ve rotanın Dubai'deki lüks gökdelenlere nasıl uzandığını gün yüzüne çıkardı. Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen ve hacmi 1.5 milyar TL'ye ulaşan devasa bir kara para aklama ve yasadışı bahis ağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada deşifre edilmişti. MASAK raporundaki en çarpıcı teknik analiz, Papel A.Ş.'nin sıradan bir şirket olmadığını, "yedek bir aklama mekanizması" olarak kurgulandığını gözler önüne serdi.
RAKİPLERİ SAF DIŞI KALDI
Rapora göre; devlet tarafından el konulan diğer yasadışı ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini devralmak üzere bir "halef" olarak hazır bekletilen Papel, 2025 yılına kadar düşük hacimle çalışıp, diğer rakipleri saf dışı kalınca aniden devasa işlem hacimlerine ulaştı. Şirketin sürekli zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması ve patron Seyhan İbrahim Yıldırım'ın kaynağı belirsiz 827 milyon TL nakit girişi yapması bu teoriyi destekleyen en güçlü kanıtlar olarak dosyaya girdi.
RAKİPLERİ SAF DIŞI KALDI
Rapora göre; devlet tarafından el konulan diğer yasadışı ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini devralmak üzere bir "halef" olarak hazır bekletilen Papel, 2025 yılına kadar düşük hacimle çalışıp, diğer rakipleri saf dışı kalınca aniden devasa işlem hacimlerine ulaştı. Şirketin sürekli zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması ve patron Seyhan İbrahim Yıldırım'ın kaynağı belirsiz 827 milyon TL nakit girişi yapması bu teoriyi destekleyen en güçlü kanıtlar olarak dosyaya girdi.
Resmi kayıtlara göre şirketin yüzde 100 pay sahibi ve kurucusu Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım olarak görünse de Yıldırım'ın sadece 'kâğıt üstünde patron' olduğu, hiçbir karar almadığı ve ofise sadece imza atmaya geldiği belirlendi. Yıldırım, Dubai'deki ortağının Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten Al Maktoum ailesinden olduğunu iddia ederek yapıya uluslararası bir dokunulmazlık zırhı kazandırmaya çalışsa da MASAK ve Emniyet birimleri Yıldırım'ın aslında Papara soruşturmasında da firari Ferit Samuray ve Asil Ersoydan'ın kontrolünde bir "vitrin isim" olduğunu ortaya çıkardı.
GÖLGE PATRONLAR
Soruşturmanın asıl hedefinde, operasyondan önce yurtdışına kaçan iki "gölge patron" bulunuyor. Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere gibi ülkelerde kurulu çok sayıda Papel markalı şirketin mimarı olan Nick ve Niko takma isimleri kullanan Ferit Samuray "markanın asıl sahibi" olarak biliniyor. Samuray, küresel bir para aklama ağını Asil Ersoydan ile yönetiyor. Dubai'deki lüks gökdelen Anwa Tower'da ikamet eden Ersoydan ise yasadışı bahis paralarının kripto varlıklara dönüştürülmesinde kilit isim.
13.4 MİLYON DOLARLIK İŞLEM
MASAK raporuna göre; yasadışı bahis şüphelisi adreslerden, Ersoydan'ın Binance Global hesabına tam 13.4 milyon ABD Doları tutarında tek işlemde kripto varlık aktarıldı. Paraların Türkiye'deki kripto borsalarından "ara cüzdanlara", oradan da ikilinin İsviçre merkezli şirketi Criex AG'nin Kraken hesaplarına gönderildiği deşifre edildi. Şebekenin diğer kilit ismi Seyhan İbrahim Yıldırım'ın şirket hesaplarına aktardığı toplam tutar 827 milyon TL olsa da, Asil Ersoydan'a yapılan 13.4 milyon dolarlık aktarım ise tek işlemde yapılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.
KÜRESEL AKLAMA HATTI
Şebekenin deşifre olmamak için kurduğu karmaşık ağ, Dubai, Gürcistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere hattına yayılmış durumda. Türkiye'den kripto paralarla çıkarılan "bahis paralarının", Ferit Samuray'a ait olduğu değerlendirilen ve "Papel" adını taşıyan çok sayıda paravan şirket üzerinden döndürülerek yeniden yasal sisteme sokularak aklandığı belirlendi.
Haber: Halit Turan
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel