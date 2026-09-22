İhtida merasiminde kelime-i şehadet getiren Lıtvınova, Müslüman oldu ve Güneş ismini aldı. Müftü Mehmet Seri Doğru'nun duasına el açıp eşlik eden Lıtvınova'ya ihtida belgesi takdim edildi.

Türkiye'ye 3 yıl önce çalışmak için gelen 45 yaşındaki Rusya vatandaşı Ksenııa Lıtvınova, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşamaya başladı. Bu süre içerisinde İslamiyet'i araştıran Lıtvınova, Müslüman olmaya karar vererek Silifke Müftülüğüne başvurdu. Lıtvınova için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Doğru, Silifke'nin yabancı nüfusu açısından zengin bir ilçe olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Hristiyan olarak doğdum ama bu benim seçimim değildi. Ben Müslümanlığı araştırdım ve okudum. Kendi kalbimle yani içten İslamiyet'i kabul etmeyi seçtim. Elhamdülillah Müslüman oldum."

Çalışmak için 3 yıl önce Türkiye'ye geldiğini anlatan ve Güneş ismini alan Rusya vatandaşı Ksenııa Lıtvınova, Müslüman olma kararını şu sözlerle anlattı:

İslamiyet'i araştırarak Müslüman olmaya karar veren Ksenııa Lıtvınova, ihtida merasiminde Güneş ismini aldı.

"KARDEŞİMİZ GÜNEŞ İSMİNİ ALDI"

Müslüman olmak isteyen yabancı vatandaşların müftülüğe başvurduğunu belirten Müftü Doğru, ihtida merasimlerinin nasıl gerçekleştirildiğini anlattı.

Doğru, şunları söyledi:

"Müslüman olmak isteyenler bize başvuruyor. Burada kelime-i şehadet getirmek suretiyle kardeşlerimizin ihtida merasimlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün de bir Rus vatandaşımızın burada ihtidasına şahit olduk. Müslümanlığı kucaklamasına şahit olduk. Kardeşimiz Güneş ismini aldı. İnşallah bundan sonraki hayatı güneş gibi parlak, güneş gibi aydınlık ve güneş gibi sıcak olacak."



İSLAM'I DAHA RAHAT BİR ŞEKİLDE TANIYABİLSİN"

İlçe müftülüklerinin yabancı vatandaşların taleplerini karşılamaya gayret gösterdiğini kaydeden Doğru, Güneş ismini alan Lıtvınova'ya İslam'ı daha iyi tanıması amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından kitaplar hediye edildiğini belirtti.

Doğru, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kardeşimize aynı zamanda İslam'ı iyi tanıması için Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından hediye ettik. Böylece İslam'ı daha rahat bir şekilde tanıyabilsin."

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