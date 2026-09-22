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Tüketici güveni yükseldi: 8 yılın en yüksek değerinde! TÜİK karneyi açıkladı

Tüketici güven endeksinde eylül ayında yükseliş kaydedildi. TÜİK verilerine göre endeks, aylık bazda yüzde 1,3 artarak 91,9 seviyesine çıktı ve Temmuz 2018’den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

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Tüketici güveni yükseldi: 8 yılın en yüksek değerinde! TÜİK karneyi açıkladı

Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artışla 91,9'a ulaşarak Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 1,3 artarak 91,9 oldu. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 1,3 artarak 91,9 oldu. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)

GÜVEN YÜKSELDİ

Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 90,8 iken bu ay yüzde 1,3 yükselerek 91,9 oldu.

Endeks, Temmuz 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Endeks, Temmuz 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu değerle endeks, Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, söz konusu dönemde 92,9 seviyesindeydi.

Ağustosta 90,8 olan tüketici güveni, eylülde yükseliş gösterdi.Ağustosta 90,8 olan tüketici güveni, eylülde yükseliş gösterdi.

TÜİK EYLÜL KARNESİNİ AÇIKLADI

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, eylülde aylık yüzde 0,1 azalışla 75,4'ten 75,3'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 93,1 iken yüzde 0,6 artışla eylülde 93,7 olarak belirlendi.

Gelecek 12 aya ilişkin ekonomik durum beklentisi de arttı.Gelecek 12 aya ilişkin ekonomik durum beklentisi de arttı.

Geçen ay 89,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,5 yükselişle 89,8 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105,1 iken bu ay yüzde 3,6 artışla 108,8 olarak gerçekleşti.

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