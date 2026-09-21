Amedspor'un galibiyet kutlamalarında yangın! 3 iş yeri ve 1 araç yandı: 1 itfaiye eri yaralandı
Cizre'de Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından yapılan galibiyet kutlamalarında atılan havai fişekler 3 iş yeri ile park halindeki 1 araçta yangına neden oldu. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri ise yüzüne havai fişek isabet etmesi sonucu yaralandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından Şırnak'ın Cizre ilçesinde taraftarlar galibiyeti kutlamak için sokaklara çıktı. Kutlamalar sırasında dikkatsizce ateşlenen havai fişekler çevredeki 3 iş yeri ile park halindeki 1 araca isabet etti. İş yerleri ve araçta yangın çıkarken, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri de yüzüne havai fişek isabet etmesi sonucu yaralandı.Amedspor kutlamasında yangın: 1 yaralı
HAVAİ FİŞEKLER 3 İŞ YERİ VE 1 ARACA İSABET ETTİ
Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından Cizre'de başlayan kutlamalar sırasında yüzlerce taraftar sokaklara döküldü.
Galibiyet coşkusunun yaşandığı sırada dikkatsizce ateşlenen havai fişekler çevrede bulunan 3 iş yerine ve park halindeki bir araca isabet etti. Havai fişeklerin isabet ettiği iş yerleri ile araçta yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ KALABALIK ARASINDA MÜDAHALE ETTİ
Yangınların bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, galibiyet kutlamaları nedeniyle sokaklarda bulunan yüzlerce taraftarın oluşturduğu kalabalık arasında zorlukla ilerleyerek yangınlara müdahale etti.
İTFAİYE ERİ YÜZÜNE İSABET EDEN HAVAİ FİŞEKLE YARALANDI
Alev alan araca müdahale edildiği sırada kontrolden çıkan bir başka havai fişek, söndürme çalışması yapan bir itfaiye erinin yüzüne isabet etti.
Yaralanan itfaiye eri, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı personelin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.
YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu iş yerleri ve araçta çıkan yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlar nedeniyle iş yerlerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olaylarla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.