CANLI YAYIN
Geri

Amedspor'un galibiyet kutlamalarında yangın! 3 iş yeri ve 1 araç yandı: 1 itfaiye eri yaralandı

Cizre'de Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından yapılan galibiyet kutlamalarında atılan havai fişekler 3 iş yeri ile park halindeki 1 araçta yangına neden oldu. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri ise yüzüne havai fişek isabet etmesi sonucu yaralandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Amedspor'un galibiyet kutlamalarında yangın! 3 iş yeri ve 1 araç yandı: 1 itfaiye eri yaralandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından Şırnak'ın Cizre ilçesinde taraftarlar galibiyeti kutlamak için sokaklara çıktı. Kutlamalar sırasında dikkatsizce ateşlenen havai fişekler çevredeki 3 iş yeri ile park halindeki 1 araca isabet etti. İş yerleri ve araçta yangın çıkarken, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri de yüzüne havai fişek isabet etmesi sonucu yaralandı.

Video Oynatma İkonu Amedspor kutlamasında yangın: 1 yaralı

Cizre'de Amedspor'un galibiyet kutlamalarında atılan havai fişekler 3 iş yeri ve 1 araçta yangına neden oldu. (Fotoğraflar: İHA ve AA)Cizre'de Amedspor'un galibiyet kutlamalarında atılan havai fişekler 3 iş yeri ve 1 araçta yangına neden oldu. (Fotoğraflar: İHA ve AA)

HAVAİ FİŞEKLER 3 İŞ YERİ VE 1 ARACA İSABET ETTİ

Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından Cizre'de başlayan kutlamalar sırasında yüzlerce taraftar sokaklara döküldü.

Galibiyet coşkusunun yaşandığı sırada dikkatsizce ateşlenen havai fişekler çevrede bulunan 3 iş yerine ve park halindeki bir araca isabet etti. Havai fişeklerin isabet ettiği iş yerleri ile araçta yangın çıktı.

Cizre'deki yangınlara müdahale eden bir itfaiye eri, yüzüne havai fişek isabet etmesi sonucu yaralandı.Cizre'deki yangınlara müdahale eden bir itfaiye eri, yüzüne havai fişek isabet etmesi sonucu yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ KALABALIK ARASINDA MÜDAHALE ETTİ

Yangınların bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, galibiyet kutlamaları nedeniyle sokaklarda bulunan yüzlerce taraftarın oluşturduğu kalabalık arasında zorlukla ilerleyerek yangınlara müdahale etti.

Amedspor'un galibiyet kutlamalarında yangın! 3 iş yeri ve 1 araç yandı: 1 itfaiye eri yaralandı-4

İTFAİYE ERİ YÜZÜNE İSABET EDEN HAVAİ FİŞEKLE YARALANDI

Alev alan araca müdahale edildiği sırada kontrolden çıkan bir başka havai fişek, söndürme çalışması yapan bir itfaiye erinin yüzüne isabet etti.

Yaralanan itfaiye eri, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı personelin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Amedspor'un galibiyet kutlamalarında yangın! 3 iş yeri ve 1 araç yandı: 1 itfaiye eri yaralandı-5

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu iş yerleri ve araçta çıkan yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlar nedeniyle iş yerlerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Amedspor'un galibiyet kutlamalarında yangın! 3 iş yeri ve 1 araç yandı: 1 itfaiye eri yaralandı-6

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olaylarla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Amedspor'un galibiyet kutlamalarında yangın! 3 iş yeri ve 1 araç yandı: 1 itfaiye eri yaralandı-8 Amedspor'un galibiyet kutlamalarında yangın! 3 iş yeri ve 1 araç yandı: 1 itfaiye eri yaralandı-9 Amedspor'un galibiyet kutlamalarında yangın! 3 iş yeri ve 1 araç yandı: 1 itfaiye eri yaralandı-10
Kurtlar Vadisi'nin "Ömer Baba"sı Emin Olcay'dan FETÖ açıklaması: İddialar araştırılsın
SONRAKİ HABER

"Ömer Baba"dan FETÖ açıklaması!

 Fon soruşturmasında yeni dalga! 15 şüpheli gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABER

Fon soruşturmasında yeni dalga!
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler