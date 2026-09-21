Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından Şırnak'ın Cizre ilçesinde taraftarlar galibiyeti kutlamak için sokaklara çıktı. Kutlamalar sırasında dikkatsizce ateşlenen havai fişekler çevredeki 3 iş yeri ile park halindeki 1 araca isabet etti. İş yerleri ve araçta yangın çıkarken, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri de yüzüne havai fişek isabet etmesi sonucu yaralandı. Amedspor kutlamasında yangın: 1 yaralı

Cizre'de Amedspor'un galibiyet kutlamalarında atılan havai fişekler 3 iş yeri ve 1 araçta yangına neden oldu. (Fotoğraflar: İHA ve AA) HAVAİ FİŞEKLER 3 İŞ YERİ VE 1 ARACA İSABET ETTİ Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından Cizre'de başlayan kutlamalar sırasında yüzlerce taraftar sokaklara döküldü. Galibiyet coşkusunun yaşandığı sırada dikkatsizce ateşlenen havai fişekler çevrede bulunan 3 iş yerine ve park halindeki bir araca isabet etti. Havai fişeklerin isabet ettiği iş yerleri ile araçta yangın çıktı.