Dış ticaret işlemlerinde vergi kaçağını önlemek amacıyla harekete geçen Ticaret Bakanlığı, usulsüzlük yapan firmalara ağır yaptırımlar uyguladı. 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda, kurallara uymayan şirketlere toplam 10,1 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kesildiği duyuruldu.

Tespit edilen ihlaller neticesinde firmalara 8,3 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

3 bin 606 firma tarafından tescil edilen 23 bin 132 gümrük beyannamesinde usulsüzlük saptandı.

18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kontrol Şubeleri tarafından yapılan ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında 717 rapor hazırlandı. İncelemelerde 142 bin 768 gümrük beyannamesi mercek altına alındı.

İLERİ VERİ ANALİTİĞİYLE TESPİT EDİLDİ

Denetim süreçlerinde teknolojik altyapıdan faydalanıldı.

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünce kullanılan ileri veri analitiği teknikleriyle riskli firmalar belirlendi.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen sonradan kontrol firma denetimleri kapsamında 160 firma incelendi.

Yapılan denetimler sonucunda toplam 1,8 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği aktarıldı. Bu alandaki ceza tutarı geçen yıla oranla yüzde 12 arttı.

İkincil kontrol beyanname incelemeleri ve sonradan kontrol firma denetimleri kapsamında usulsüzlük yaptığı belirlenen firmalara toplam 10,1 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı uygulandı.

TOPLAM CEZA 10 MİLYARI GEÇTİ

2026 yılının ilk 8 ayında kesilen toplam 10,1 milyar TL tutarındaki cezanın, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdiği bildirildi.

Dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmaların süreceğini vurgulayan Ticaret Bakanlığı, "Vergi kayıp ve kaçağını önlemek, kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerimizi etkin şekilde yürütmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.