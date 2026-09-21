Gümrüklerde yapay zekalı denetim: Ticaret Bakanlığından 8 ayda 10,1 milyar ek tahakkuk ve ceza
Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde mevzuata aykırı hareket eden firmalar Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin radarına takıldı. İleri veri analitiği teknikleri kullanılarak belirlenen riskli firmalar üzerinde yapılan incelemelerde 2026 yılının ilk 8 ayında 10,1 milyar TL ceza kesildi. Sadece ikincil kontrol incelemelerinde 8,3 milyar TL ceza uygulanırken sonradan kontrol denetimlerinde 1,8 milyar TL ek tahakkuk çıkarıldı.
Dış ticaret işlemlerinde vergi kaçağını önlemek amacıyla harekete geçen Ticaret Bakanlığı, usulsüzlük yapan firmalara ağır yaptırımlar uyguladı. 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda, kurallara uymayan şirketlere toplam 10,1 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kesildiği duyuruldu.
3 BİN FİRMAYA 8,3 MİLYAR CEZA
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, gümrüklerdeki usulsüzlükleri gün yüzüne çıkardı.
18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kontrol Şubeleri tarafından yapılan ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında 717 rapor hazırlandı. İncelemelerde 142 bin 768 gümrük beyannamesi mercek altına alındı.
3 bin 606 firma tarafından tescil edilen 23 bin 132 gümrük beyannamesinde usulsüzlük saptandı.
Tespit edilen ihlaller neticesinde firmalara 8,3 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.
Uygulanan ceza miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış gösterdi.
İLERİ VERİ ANALİTİĞİYLE TESPİT EDİLDİ
Denetim süreçlerinde teknolojik altyapıdan faydalanıldı.
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünce kullanılan ileri veri analitiği teknikleriyle riskli firmalar belirlendi.
Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen sonradan kontrol firma denetimleri kapsamında 160 firma incelendi.
Yapılan denetimler sonucunda toplam 1,8 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği aktarıldı. Bu alandaki ceza tutarı geçen yıla oranla yüzde 12 arttı.
TOPLAM CEZA 10 MİLYARI GEÇTİ
2026 yılının ilk 8 ayında kesilen toplam 10,1 milyar TL tutarındaki cezanın, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdiği bildirildi.
Dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmaların süreceğini vurgulayan Ticaret Bakanlığı, "Vergi kayıp ve kaçağını önlemek, kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerimizi etkin şekilde yürütmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.