Fidan, "Cumhurbaşkanımız dün akşam itibarıyla New York'a geldi. Biz de heyet olarak buradayız. Sabahtan itibaren programlarımıza başladık. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor. Birazdan Cumhurbaşkanımızın da görüşmeleri başlayacak, biz de bu görüşmelere katılacağız." dedi.

Önlerinde oldukça yoğun bir hafta bulunduğunu vurgulayan Fidan, Başkan Erdoğan'ın ikili görüşmelerinin de kısa süre içerisinde başlayacağını ifade etti.

Programın yoğunluğuna dikkat çekti

İLK DURAK TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ OLDU

New York'taki diplomasi maratonunun ilk saatlerinde Türkiye-ABD ilişkileri de gündemin önemli başlıklarından biri oldu.

Fidan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümünü konu alan sempozyuma konuşmacı olarak katıldığını belirtti. Günün devamında ise farklı temas ve görüşmelere geçileceğini bildirdi.

HAFTA BOYUNCA YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

BM Genel Kurulu haftası boyunca Türk heyetinin temaslarının aralıksız süreceğini belirten Fidan, New York'taki programın oldukça yoğun olacağına işaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Sabah saatlerinde İletişim Başkanlığımızın düzenlediği, Türkiye-Amerika ilişkilerinin 100. yıl dönümünü konu alan bir sempozyuma konuşmacı olarak katıldık. Şimdi diğer görüşmelerimize geçeceğiz. Yoğun bir hafta olacak. Hafta boyunca beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

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