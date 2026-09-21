Başkan Erdoğan’ın New York mesaisi başladı! Bakan Fidan ilk görüşme detaylarını anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu temasları öncesinde New York’ta diplomasi trafiği başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk heyetinin yoğun bir görüşme haftasına hazırlandığını belirterek Erdoğan’ın temaslarının kısa süre içinde başlayacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında gerçekleştireceği kritik temaslar öncesinde New York'ta diplomasi trafiği hızlandı.
BAKAN FİDAN SORULARI CEVAPLADI
Türk heyeti güne yoğun görüşme programıyla başlarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevi'nde A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'ın sorularını yanıtladı.
Fidan, Erdoğan'ın temaslarıyla birlikte hafta boyunca sürecek yoğun diplomasi mesaisine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
TÜRK HEYETİ NEW YORK'TA MESAİYE BAŞLADI
Başkan Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde New York'a ulaştığını belirten Fidan, Türk heyetinin sabah saatlerinden itibaren programlarını uygulamaya başladığını söyledi.
Önlerinde oldukça yoğun bir hafta bulunduğunu vurgulayan Fidan, Başkan Erdoğan'ın ikili görüşmelerinin de kısa süre içerisinde başlayacağını ifade etti.
Fidan, "Cumhurbaşkanımız dün akşam itibarıyla New York'a geldi. Biz de heyet olarak buradayız. Sabahtan itibaren programlarımıza başladık. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor. Birazdan Cumhurbaşkanımızın da görüşmeleri başlayacak, biz de bu görüşmelere katılacağız." dedi.
İLK DURAK TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ OLDU
New York'taki diplomasi maratonunun ilk saatlerinde Türkiye-ABD ilişkileri de gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
Fidan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümünü konu alan sempozyuma konuşmacı olarak katıldığını belirtti. Günün devamında ise farklı temas ve görüşmelere geçileceğini bildirdi.
HAFTA BOYUNCA YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
BM Genel Kurulu haftası boyunca Türk heyetinin temaslarının aralıksız süreceğini belirten Fidan, New York'taki programın oldukça yoğun olacağına işaret etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Sabah saatlerinde İletişim Başkanlığımızın düzenlediği, Türkiye-Amerika ilişkilerinin 100. yıl dönümünü konu alan bir sempozyuma konuşmacı olarak katıldık. Şimdi diğer görüşmelerimize geçeceğiz. Yoğun bir hafta olacak. Hafta boyunca beraber olacağız." ifadelerini kullandı.