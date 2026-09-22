Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi iş birliğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen panelde konuşan Göktaş, çocukların dijital risklerden korunması için güvenliğin sistemlerin tasarım aşamasından itibaren gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin başlığında yer alan "görünmeyen mimari" kavramının algoritmaların, öneri sistemlerinin, tasarım tercihlerinin, yaş doğrulama araçlarının ve bildirimlerin çocukların dijital deneyimlerini şekillendirmedeki rolüne işaret ettiğini belirten Göktaş, bu sistemlerin çocukları siber zorbalık, istismar, zararlı içerikler, ekran bağımlılığı ve mahremiyet ihlallerine maruz bırakabileceği uyarısında bulundu.

Göktaş, çocukların dijital risklerden korunması gerektiğini vurguladı.

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ EN BAŞINDAN İTİBAREN DİJİTAL SİSTEMLERİN İÇİNE YERLEŞTİRİLMELİDİR"

Göktaş, istenmeyen sonuçları önlemek için yalnızca içerik moderasyonunun yeterli olmadığının altını çizerek, "Çocukların güvenliği en başından itibaren dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir" dedi.

Türkiye'nin sistem tasarımında koruyucu, önleyici, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımı desteklediğine dikkati çeken Göktaş, "Güvenli bir dijital dünya güçlü yasalara, çocuk merkezli tasarıma, bilinçli ailelere ve eğitimcilere ve bunların politika oluşturma süreçlerine katılımına ihtiyaç duyar" diye konuştu.

"ŞEFFAFLIK VE DENETİM TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINDA ÖN SAFLARDAYIZ"

Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çocukların dijital güvenliğini politikalarının merkezine yerleştirdiklerini ifade ederek, "Çocukların üstün yararı, mahremiyeti, güvenliği, eşitliği ve görüşlerinin dinlenilmesi hakkı dijital tasarıma yön vermelidir. Türkiye, sosyal medya düzenlemeleri aracılığıyla şeffaflık ve denetim tedbirlerinin uygulanmasında ön saflarda yer almaktadır. 15 yaşın altındakilere yönelik yaş sınırlamalarının ötesinde, düzenleme 15 yaşın üzerindekiler için güvenli dijital alanlar oluşturmayı ve bağımlılık yapıcı kullanımı engelleyen ilave özellikler getirmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.