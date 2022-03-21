SON DAKİKA! Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış ardından...





MAĞDURUN BİLGİSİ DIŞINDA CANLI YAYIN YAPMIŞ

Gerekçede ayrıca sanığın mağduru darbettikten sonra bu görüntülerini yine mağdurun cep telefonunu alarak, Instagram hesabından canlı yayın yayınladığına dikkat çekilip, şöyle denildi: "Mağdura ait olan 'A.....' isimli Instagram hesabından mağdurun bilgi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünün canlı yayın yaparak yayması ile 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçlarını işlediği tespit edilmiştir" denildi.

Videonun devamında sanığın "Öyle yapılmaz böyle yapılır" diyerek internet üzerinden 15-20 saniye boyunca mağdurun baygın halini göstermek suretiyle canlı yayın yaptığının tespit edildiği belirtilerek, "Sanık, aşamalarda her ne kadar telefonu ortak kullandıklarını belirtmiş ise de; tüm bu olayların başlangıcından evvel sanığın canlı yayın esnasında mağdur Sema'ya yönelik kendi telefonundan sataştığının dosya arasında bulunan CD içeriklerindeki videolardan tespit edildiği, dolayısı ile sanık ile mağdurun ortak telefon kullanmadıklarının anlaşıldığı, sanığın kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar edilmeyerek sabit görülen bu suçundan alt sınırdan ayrılmak suretiyle ceza tayin edilmiştir."