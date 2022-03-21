SON DAKİKA! Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış ardından...

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Sema Esen'in, ölümünden önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerini sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
Şikayete ilişkin yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun ve bu sırada evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir hakkında dava açıldı. Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce Ümitcan Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası, Enes Özdemir'e de 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
'SUÇ İŞLEME KASTIYLA EVE GİRDİ'
Ümitcan Uygun'a indirim uygulanmadan verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; sanıkların üzerinde Sema Esen'in yaşadığı eve girmeye yarayacak anahtar bulunmadığı, ev üzerinde hakimiyetlerinin tespitine olanak sağlayacak hiçbir delil sunmadıkları belirtildi.