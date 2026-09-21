Rize’de şiddetli sağanak yolu ikiye böldü

Rize'nin İyidere ilçesinde Cuma akşamı gökyüzünü delercesine yağan sağanak, Fıçıtaşı Mahallesi'nde toprağı yerinden sökerek yolu ortadan ikiye böldü.

İSTİNAT YIKILMADI FACİA ATLATILDI

Doğu Karadeniz'de hayatı olumsuz etkileyen sel afeti, altyapıda ağır hasar bıraktı. Suların şiddetiyle mahalle yolu yaklaşık 60 santimetre çöktü.

Bölgede daha önce inşa edilen istinat duvarlarının yıkılmadan ayakta kalması, muhtemel facianın önüne geçti.

Felaketin asıl boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

'SANKİ DENİZ BAŞIMIZA AKTI'

Geceyi uykusuz geçirdiklerini anlatan mahalle sakini Nurettin Kavalcı, "O gece çok aşırı, korkunç bir yağmur yağdı. Denizi aldı boşalttı bize Allah'ım. Dereler taştı, buralar komple sel oldu. Sabaha kadar nöbet tuttuk ama elimizden bir şey gelmedi, perişan olduk. Sabah kalktığımızda ortalık harabeye dönmüştü. Sular geldikçe yol çatladı, su çatlaktan aşağı sızmaya başladı. Bir anda her şey bitti, yavaş yavaş sine sine battı buralar, dibini attı geçti gitti." dedi.

"DUVARLAR OLMASAYDI YIKIM ÇOK DAHA BÜYÜK OLURDU"

Afet sonrası sahada incelemelerde bulunan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, 2019 ile 2026 yılları arasında inşa edilen istinat duvarlarının hasar almadığına dikkat çekti.,

Başkan Mete, "Duvarlarımız gayet sağlam duruyor, üzerindeki arazi yapısı çökmüş durumda. O duvarlar olmasaydı yıkım çok daha büyük olurdu. Fıçıtaşı ve Yapraklar mahalleleri mevkiinde yol basması meydana geldi, duvarlarda bir milim dahi oynama yok ancak aşırı yağış nedeniyle yolun ortası aşağıya doğru çöktü." ifadelerini kullandı.

"BETON KAPLAMA OLSAYDI SU ZEMİNE SIZMAYACAKTI"

Bölgedeki yolun betonlama çalışmalarının çay hasadı sonrasına planlandığını aktaran Mete, şunları kaydetti:

"Orası beton kaplama olsaydı su zemine sızmayacak, beton yalaklarla derelere tahliye edilecekti. Perşembe akşamı beton firmasıyla planımızı yapmıştık. Vatandaşlarımızın çay hasadının bitmesini bekliyorduk, ay sonu itibarıyla dökümü gerçekleştirecektik. O 1500 metrelik hatla beraber yollarımızı tamamlayıp kışa öyle girmeyi hedefliyorduk. Ne yazık ki gün doğmadan neler doğuyor; başımıza bu felaket geldi. Ekiplerimizle zemini inceleyip dolgu ve onarım çalışmalarına hızla başlayacağız."