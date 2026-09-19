Karadeniz’de şiddetli yağış sele neden oldu... Yamaçlardan sahil yoluna balçık aktı
Rize, Trabzon ve Nevşehir şiddetli yağışların tesiri altına girdi. Doğu Karadeniz Sahil Yolu sular altında kalırken trafik durma noktasına geldi. İyidere ilçesinde menfezlerin tıkanmasıyla ev ile iş yerlerini su bastı, çay arazilerinde heyelanlar meydana geldi. Nevşehir Karakaya köyünde sel sularına kapılan araçtaki yolcular ölümden döndü. Trabzon’da metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü belirlenirken, yüksek kesimlerde elektrik kesintileri yaşandı. AFAD, TİSKİ ile itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karadeniz'in hırçın tabiatı dün gece saatlerinden itibaren yüzünü tekrar gösterdi. Gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından bastıran sağanak, Rize ile Trabzon sokaklarını adeta nehre çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısı sonrası başlayan yağışlar, kısa sürede afete dönüştü.
RİZE'DE YAMAÇLARDAN SAHİL YOLUNA BALÇIK AKTI
Rize'nin sahil şeridindeki İyidere ile Pazar ilçeleri afetten en çok etkilenen bölgeler oldu.
Metrekareye 100 kilogramı aşan yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkandı.
Cadde ile yollar göle dönerken, park halindeki çok sayıda araç sular altında kaldı.
Derelerin debisi artarak taşkınlara yol açtı.
Ev ile iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.
Yüksek kesimlerde çay tarımı yapılan arazilere yakın bölgelerde irili ufaklı heyelanlar meydana geldi.
Karadeniz Sahil Yolu üzerinde su birikintileri oluştu, çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik durma noktasına gelirken, belediye, özel idare, DSİ ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladı.
TRABZON KARANLIĞA BÜRÜNDÜ
Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, hayatı menfi etkiledi.
Kentte metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü belirlendi.
Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ile Çömlekçi mevkisinde yollar suyla kaplandı.
Havalimanında iç ve dış hatlara ulaşım sağlanan yolun belirli kısımlarında su birikintileri oluştu.
Gök gürültüsü eşliğinde yağan sağanak nedeniyle yüksek kesimli mahallelerde elektrik kesintileri ortaya çıktı.
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ile itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.
Trafik polisleri göle dönen yollarda güvenlik önlemleri aldı.
114 İHBARA MÜDAHALE
Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Trabzon Valiliği, krizin boyutlarını şu ifadelerle duyurdu:
"İlimizde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlara bağlı olarak şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaşmış olup, başta AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın ekipleri tarafından ihbarlara müdahale edilmektedir."
NEVŞEHİR'DE CAN PAZARI
Karadeniz'deki felaketin benzeri Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşandı.
Şiddetli yağışın ardından oluşan sel suları, köprü altında bulunan aracı sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan vatandaşların yardımına köylüler koştu.
Aracın arka camı kırılarak içerideki yolcular dışarı çıkarıldı.
Ölümden dönülen o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.