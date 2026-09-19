114 İHBARA MÜDAHALE

Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Trabzon Valiliği, krizin boyutlarını şu ifadelerle duyurdu:

"İlimizde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlara bağlı olarak şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaşmış olup, başta AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın ekipleri tarafından ihbarlara müdahale edilmektedir."

ize, Trabzon ve Nevşehir şiddetli yağışların tesiri altına girdi. Doğu Karadeniz Sahil Yolu sular altında kalırken trafik durma noktasına geldi.