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Karadeniz’de şiddetli yağış sele neden oldu... Yamaçlardan sahil yoluna balçık aktı

Rize, Trabzon ve Nevşehir şiddetli yağışların tesiri altına girdi. Doğu Karadeniz Sahil Yolu sular altında kalırken trafik durma noktasına geldi. İyidere ilçesinde menfezlerin tıkanmasıyla ev ile iş yerlerini su bastı, çay arazilerinde heyelanlar meydana geldi. Nevşehir Karakaya köyünde sel sularına kapılan araçtaki yolcular ölümden döndü. Trabzon’da metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü belirlenirken, yüksek kesimlerde elektrik kesintileri yaşandı. AFAD, TİSKİ ile itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Karadeniz’de şiddetli yağış sele neden oldu... Yamaçlardan sahil yoluna balçık aktı

Karadeniz'in hırçın tabiatı dün gece saatlerinden itibaren yüzünü tekrar gösterdi. Gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından bastıran sağanak, Rize ile Trabzon sokaklarını adeta nehre çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısı sonrası başlayan yağışlar, kısa sürede afete dönüştü.

Doğu Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi’ni vuran şiddetli yağışlar, Rize, Trabzon ile Nevşehir’de ağır hasara yol açtı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)Doğu Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi’ni vuran şiddetli yağışlar, Rize, Trabzon ile Nevşehir’de ağır hasara yol açtı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)

RİZE'DE YAMAÇLARDAN SAHİL YOLUNA BALÇIK AKTI

Rize'nin sahil şeridindeki İyidere ile Pazar ilçeleri afetten en çok etkilenen bölgeler oldu.

Metrekareye 100 kilogramı aşan yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkandı.

Rize’nin İyidere ile Pazar ilçelerinde metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düşmesi sonucu dereler taştı, yollar kapandı, heyelanlar meydana geldi. Rize’nin İyidere ile Pazar ilçelerinde metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düşmesi sonucu dereler taştı, yollar kapandı, heyelanlar meydana geldi.

Cadde ile yollar göle dönerken, park halindeki çok sayıda araç sular altında kaldı.

Derelerin debisi artarak taşkınlara yol açtı.

Trabzon’da metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, havalimanı yolu sular altında kaldı, yüksek kesimlerde elektrikler kesildi. Trabzon’da metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, havalimanı yolu sular altında kaldı, yüksek kesimlerde elektrikler kesildi.

Ev ile iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Yüksek kesimlerde çay tarımı yapılan arazilere yakın bölgelerde irili ufaklı heyelanlar meydana geldi.

Video Oynatma İkonu Karadeniz sahil yolu göle döndü!

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde su birikintileri oluştu, çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik durma noktasına gelirken, belediye, özel idare, DSİ ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladı.

Trabzon Valiliği 114 ihbara müdahale edildiğini bildirdi. Trabzon Valiliği 114 ihbara müdahale edildiğini bildirdi.

TRABZON KARANLIĞA BÜRÜNDÜ

Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, hayatı menfi etkiledi.

Kentte metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

Karadeniz’de şiddetli yağış sele neden oldu... Yamaçlardan sahil yoluna balçık aktı-6

Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ile Çömlekçi mevkisinde yollar suyla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi’ni vuran şiddetli sağanak, Rize ile Trabzon’da hayatı felç etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi’ni vuran şiddetli sağanak, Rize ile Trabzon’da hayatı felç etti.

Havalimanında iç ve dış hatlara ulaşım sağlanan yolun belirli kısımlarında su birikintileri oluştu.

Gök gürültüsü eşliğinde yağan sağanak nedeniyle yüksek kesimli mahallelerde elektrik kesintileri ortaya çıktı.

Karadeniz’de şiddetli yağış sele neden oldu... Yamaçlardan sahil yoluna balçık aktı-7

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ile itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Trafik polisleri göle dönen yollarda güvenlik önlemleri aldı.

İyidere ile Pazar ilçelerinde metrekareye 100 kilogramı aşkın yağış düşmesi sonucu dereler taştı, araçlar sulara gömüldü. İyidere ile Pazar ilçelerinde metrekareye 100 kilogramı aşkın yağış düşmesi sonucu dereler taştı, araçlar sulara gömüldü.

114 İHBARA MÜDAHALE

Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Trabzon Valiliği, krizin boyutlarını şu ifadelerle duyurdu:

"İlimizde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlara bağlı olarak şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaşmış olup, başta AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın ekipleri tarafından ihbarlara müdahale edilmektedir."

ize, Trabzon ve Nevşehir şiddetli yağışların tesiri altına girdi. Doğu Karadeniz Sahil Yolu sular altında kalırken trafik durma noktasına geldi. ize, Trabzon ve Nevşehir şiddetli yağışların tesiri altına girdi. Doğu Karadeniz Sahil Yolu sular altında kalırken trafik durma noktasına geldi.

NEVŞEHİR'DE CAN PAZARI

Karadeniz'deki felaketin benzeri Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşandı.

Şiddetli yağışın ardından oluşan sel suları, köprü altında bulunan aracı sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan vatandaşların yardımına köylüler koştu.

Aracın arka camı kırılarak içerideki yolcular dışarı çıkarıldı.

Ölümden dönülen o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Nevşehir’in Karakaya köyünde sel sularına kapılan araçtaki vatandaşlar, köylülerin arka camı kırmasıyla son anda kurtarıldı. Nevşehir’in Karakaya köyünde sel sularına kapılan araçtaki vatandaşlar, köylülerin arka camı kırmasıyla son anda kurtarıldı.

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