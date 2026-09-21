İçişleri Bakanlığı usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişinin kararını iptal etti

İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma süreçlerinde sahte ekspertiz raporları ve muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüzlük yapanlara yönelik kapsamlı incelemelerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve ilgili kurumların ortak çalışmaları neticesinde, bugüne kadar 1.150 yatırımcının uygunluk belgesi iptal edildi, aile fertleriyle birlikte toplam 6.134 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı.

Ayrıca milli güvenlik ve kamu düzeni açısından sakıncalı bulunan yüzlerce kişinin statüsü düşürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Eylül 2026 tarihinde yürütülen güncel soruşturmada usulsüz işlem yaptığı belirlenen 1.070 kişi tespit edilerek haklarında yasal süreç başlatıldı.

Bakanlık, kurum personeline yönelik herhangi ihmal bulunmadığını, tüm sahtecilik girişimlerinin adli makamlara sevk edildiğini vurguladı.