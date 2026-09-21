Konya'da kafe tuvaletindeki gizli çekim davasında ters köşe! Garsona verilen ceza belli oldu
Konya’da çalıştığı kafenin kadınlar tuvaletindeki avizeye cep telefonu yerleştirerek görüntü kaydeden garsona verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay’ın bozma kararının ardından 1 yıl 8 aya indirildi. Yeniden verilen cezayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bu kez hükmü oy birliğiyle onadı.
Konya'da eşiyle birlikte bir kafeye giden kadın, tuvalete girdiğinde tavandaki avizenin içinde cep telefonu olduğunu fark ederek durumu eşine bildirdi.
Telefonda yapılan incelemede, kadının tuvalete girdiği anlara ait görüntülerin kaydedildiği belirlendi. Yapılan araştırmada ise kafede garson olarak çalışan sanığın, kadın tuvalete girmeden önce cep telefonunun kamera kaydını açarak cihazı avizenin içine yerleştirdiği tespit edildi.
İLK KARARDA 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Garson hakkında Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, eylemin mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak gerçekleştirildiğine hükmetti.
Bu gerekçeyle cezada artırıma giden mahkeme, sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
YARGITAY ARTIRIM GEREKÇESİNİ UYGUN BULMADI
Sanık avukatının temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eylemi gerçekleştirebilmesi için söz konusu iş yerinde garson olarak çalışmasının zorunlu olmadığına karar verdi.
Daire, sanığın garson olmasının sağladığı bir kolaylık veya avantajdan yararlanmadığını ve bu nedenle ceza artırım koşullarının oluşmadığını belirterek hükmü bozdu.
CEZA 1 YIL 8 AYA DÜŞTÜ
Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme, sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.
Takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. Hapis cezasının ertelenmesine ve sanık hakkında 1 yıl 8 ay denetim süresi uygulanmasına karar verildi.
Mahkeme ayrıca görüntü kaydında kullanılan cep telefonunun müsaderesine hükmetti.
YARGITAY SON CEZAYI OY BİRLİĞİYLE ONADI
Dosyanın yeniden Yargıtay'a taşınmasının ardından Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.