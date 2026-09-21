Konya'da eşiyle birlikte bir kafeye giden kadın, tuvalete girdiğinde tavandaki avizenin içinde cep telefonu olduğunu fark ederek durumu eşine bildirdi.

Telefonda yapılan incelemede, kadının tuvalete girdiği anlara ait görüntülerin kaydedildiği belirlendi. Yapılan araştırmada ise kafede garson olarak çalışan sanığın, kadın tuvalete girmeden önce cep telefonunun kamera kaydını açarak cihazı avizenin içine yerleştirdiği tespit edildi.

İLK KARARDA 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Garson hakkında Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, eylemin mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak gerçekleştirildiğine hükmetti.

Bu gerekçeyle cezada artırıma giden mahkeme, sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.