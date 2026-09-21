İsrail bağlantılı forex dolandırıcılarına operasyon: 4 ayrı soruşturmada 191 zanlı adliyede
MASAK ve MİT incelemeleriyle deşifre edilen uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik İstanbul ve Muğla’da dev operasyon gerçekleştirildi. İsrail bağlantılı yöneticiler tarafından kurulan 29 şirkete ait çağrı merkezleri ve şüpheli adreslerinden oluşan 328 noktaya yapılan baskınlarda 191 kişi gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlıkları ile kripto hesapları bloke edilirken, emniyetteki işlemleri biten zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Çağrı merkezi tabelaları arkasına gizlenen uluslararası dolandırıcılık ağı, istihbarat ve polisin ortak takibiyle çökertildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında, İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği saptanan uluslararası forex dolandırıcılığı organizasyonuna operasyon düzenlendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali analiz raporları doğrultusunda düğmeye basıldı.
18 Eylül' günü İstanbul ve Muğla genelinde 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ve şirket yöneticisi ile çalışanı konumundaki 239 şüpheliye ait 286 ikamet olmak üzere 328 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ekiplerin hedef adreslerdeki arama ve incelemelerinde 191 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
MAL VARLIKLARINA VE KRİPTO HESAPLARA EL KONULDU
Soruşturmanın "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütüldüğü aktarıldı.
Operasyon neticesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, şüpheliler ile şirketlere ait banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsaları nezdindeki tüm varlıklara el konulduğu bildirildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDE BASIN MENSUBUNA SALDIRI
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüphelilerin hastanedeki muayene işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Diğer yandan hastanedeki sevk anını görüntüleyen basın mensubuna, şüpheli yakını tarafından kamerasına vurulmak suretiyle saldırı gerçekleştirildi.