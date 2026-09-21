İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında, İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği saptanan uluslararası forex dolandırıcılığı organizasyonuna operasyon düzenlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali analiz raporları doğrultusunda düğmeye basıldı.

18 Eylül' günü İstanbul ve Muğla genelinde 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ve şirket yöneticisi ile çalışanı konumundaki 239 şüpheliye ait 286 ikamet olmak üzere 328 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ekiplerin hedef adreslerdeki arama ve incelemelerinde 191 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Emniyet birimlerince yürütülen kapsamlı soruşturmalar neticesinde, çağrı merkezleri üzerinden forex dolandırıcılığı yürüten İsrail bağlantılı suç ağı çökertildi. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır)

MAL VARLIKLARINA VE KRİPTO HESAPLARA EL KONULDU

Soruşturmanın "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütüldüğü aktarıldı.