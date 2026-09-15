Sebze ve meyvenin tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı! 41 yöneticiye gözaltı kararı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaş sebze ve meyvenin “tarladan markete fiyat yolculuğunun” mercek altına alındığını açıkladı. Bazı büyük tedarikçi firmaların ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek fiyatları yukarı yönlü manipüle ettiği yönünde tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken, 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, üreticinin emeğini ve vatandaşın bütçesini hedef alan fiyat manipülasyonlarına yönelik yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.
Bakan Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde piyasanın adil işleyişini korumaya ve fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan suçlarla mücadele etmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.
TARLADAN MARKETE FİYAT YOLCULUĞU MERCEK ALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yaş sebze ve meyvenin üreticiden markete ulaşıncaya kadar geçirdiği fiyat değişimi incelemeye alındı.
Soruşturmada Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından ise Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca da kapsamlı bir rapor hazırlandı.
Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi fiyatla çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı araştırıldı.
ARZI DÜŞÜK, MALİYETİ YÜKSEK GÖSTERDİKLERİ TESPİTİ
Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri yönünde tespitlere ulaşıldı.
Söz konusu firmaların sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları, bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları değerlendirildi.
41 FİRMA, 41 ŞÜPHELİ
Soruşturma; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülüyor.
Bu kapsamda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
22 İLDE 109 ADRESE EŞ ZAMANLI ARAMA
Operasyon kapsamında 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.
Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne; veri, analiz ve raporlarıyla çalışmalara katkı sağlayan Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarına teşekkür etti.
Gürlek, mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!" ifadelerini kullandı.