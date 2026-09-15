Bakan Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde piyasanın adil işleyişini korumaya ve fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan suçlarla mücadele etmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medya ve AA'dan alınmıştır.)

TARLADAN MARKETE FİYAT YOLCULUĞU MERCEK ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yaş sebze ve meyvenin üreticiden markete ulaşıncaya kadar geçirdiği fiyat değişimi incelemeye alındı.

Soruşturmada Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından ise Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca da kapsamlı bir rapor hazırlandı.

Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi fiyatla çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı araştırıldı.

ARZI DÜŞÜK, MALİYETİ YÜKSEK GÖSTERDİKLERİ TESPİTİ

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri yönünde tespitlere ulaşıldı.